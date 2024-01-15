Чому так довго?

Основна перешкода виникла через 2 з 35 кріплень на кришці Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM), що заважали вченим дослідити основну колекцію всередині. Команда натрапила на труднощі через відсутність необхідних інструментів у бардачку – герметичному контейнері, продутому азотом, призначеному для запобігання забрудненню.

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Протягом останніх 3,5 місяців команди NASA старанно працювали над проєктуванням, розробкою і тестуванням спеціальних інструментів, здатних подолати цю перешкоду. Ці інструменти, в тому числі нещодавно виготовлені біти з немагнітної нержавіючої сталі хірургічного класу, виявилися успішними в розблокуванні головки TAGSAM.

Початковий аналіз вже зібраних 70 грамів матеріалу виявив наявність води і вуглецю, які NASA називає "будівельними блоками життя на Землі". Тепер, коли контейнер повністю відкритий, вчені прагнуть глибше дослідити зразки з Бенну, очікуючи на подальші відкриття у своїх дослідженнях.

Вивчення зразків

Протягом наступних двох років вчені ретельно вивчатимуть зразки. NASA планує зберегти значну частину зразків ґрунту, принаймні 70%, у Космічному центрі Джонсона. Це дозволить вченим з усіх куточків земної кулі заглибитися в подальші дослідження та зробити внесок у ширше розуміння позаземної матерії.

У великій науковій програмі OSIRIS-REx бере участь понад 200 дослідників із ряду відомих установ США у співпраці з такими шановними партнерами, як Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) і Канадське космічне агентство (CSA).

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Крім того, пізніше цього року зразки ґрунту будуть доступні для таких установ, як Смітсонівський інститут, Космічний центр Г’юстона та Університет Арізони.