Дослідників заінтригувала надзвичайна енергія, яку випромінював цей сплеск. Вона перевищувала потужність раніше спостережуваних сплесків більш ніж у чотири рази. Подальші дослідження показали, що його джерело знаходиться на дуже великій відстані і датується часом, коли всесвіту було лише п'ять мільярдів років.

А тим часом Джеймс Вебб знайшов планету, котра може бути вкрита океаном розплавленого металу

Спочатку вважалося, що сплеск походить від невизначеного "згустку", але ранні висновки припускали, що це може бути скупчення до трьох галактик. Однак, участь Габбла дала важливе розуміння того, що радіосплеск, ймовірно, походить від скупчення щонайменше семи галактик, яке існувало на ранніх стадіях розвитку Всесвіту.

Для того, щоб точно визначити, звідки походить радіосплеск, знадобилася гостра різкість і чутливість Габбла. Без зображень телескопа все ще залишалося б загадкою, чи походить воно з однієї монолітної галактики, чи з якоїсь системи, що взаємодіє,

– заявила Алекса Гордон, аспірантка Північно-Західного університету і провідна авторка роботи, присвяченої дослідженню.

Гордон та її колеги припускають можливість постійних злиттів між галактиками, про які йде мова, що потенційно може сприяти величезній силі радіосплеску.

Ця взаємодія може викликати сплески зореутворення. Це може вказувати на те, що прабатько FRB 20220610A пов'язаний з відносно недавньою популяцією зірок, що збігається з тим, що науковці дізналися з інших сплесків.

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Попри велику кількість відкритих на сьогодні FRB-подій, галактики з яких вони походять залишаються невловимими. Ця унікальна знахідка, пов'язана з незвичним галактичним середовищем, обіцяє поглибити наше розуміння загадкового явища швидких радіосплесків.