Цей висновок підтверджує теорію про те, що астероїди могли відіграти певну роль у занесенні життя на нашу планету. Подальші дослідження можуть пролити світло на те, як важливі для зародження життя елементи можуть подорожувати космосом.

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Фахівці зазначили, що зразок OSIRIS-REx є найбільш багатим на вуглець зразком астероїда, який коли-небудь потрапляв на Землю. Він дозволить кільком поколінням вчених досліджувати походження життя на нашій планеті.

Майже все, що ми робимо в NASA, спрямоване на пошук відповідей на питання про те, хто ми є і звідки ми прийшли. Такі місії NASA, як OSIRIS-REx, покращать наше розуміння походження астероїдів, які можуть загрожувати Землі, і дадуть нам уявлення про те, що лежить за її межами. Зразок був доставлений на Землю, але попереду ще більше наукових досліджень, яких ми ще не бачили,

– сказав під час презентації керівник NASA Білл Нельсон.

Хоча для повного розуміння природи виявлених вуглецевих сполук потрібні подальші дослідження, це перше відкриття дає надію на майбутні знахідки. Каміння і пил астероїда будуть ретельно вивчатися протягом наступних років, пропонуючи розуміння формування Сонячної системи, потенційної появи життя на Землі і стратегій захисту нашої планети від астероїдних загроз.

Дослідження зразків астероїда Бенну

Місія OSIRIS-REx мала на меті зібрати 60 грамів зразків ґрунту з Бенну. Коли капсулу вперше відкрили, вчені були приємно здивовані, знайшовши більше матеріалу, ніж очікувалося, що тимчасово сповільнило процес розбирання.

Протягом перших двох тижнів після повернення зразків на Землю вчені провели "швидкий аналіз" із застосуванням різних методів, включаючи скануючу електронну мікроскопію, інфрачервоні вимірювання, рентгенівську дифракцію і хімічний аналіз. Рентгенівська томографія була використана для створення тривимірної моделі однієї частинки, розкриваючи її внутрішню структуру і підтверджуючи наявність великої кількості води і вуглецевих сполук.

Данте Лауретта, головний дослідник місії OSIRIS-REx, висловив важливість цих знахідок:

Зазирнувши в давні таємниці, що зберігаються в пилу і породах астероїда Бенну, ми відкриваємо капсулу часу, яка може дати нам уявлення про те, як виникла Сонячна система. Багатий на вуглець матеріал і велика кількість водовмісних глинистих матеріалів – це лише верхівка космічного айсберга.

Ці відкриття, що стали можливими завдяки багаторічній співпраці та передовим досягненням науки, допоможуть науковцям зрозуміти не лише наше небесне середовище, а й можливість походження життя. З кожним відкриттям Бенну дослідники наближаються до розгадки таємниць нашої космічної спадщини.

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Протягом наступних двох років вчені продовжать характеризувати зразки і проводити подальший аналіз. NASA планує зберегти щонайменше 70% зразків ґрунту в Космічному центрі імені Джонсона для подальшого вивчення вченими з усього світу. У науковій програмі OSIRIS-REx візьмуть участь понад 200 дослідників з різних американських установ і партнерів NASA, включаючи Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) і Канадське космічне агентство (CSA).

Крім того, зразки ґрунту будуть надані Смітсонівському інституту, Космічному центру в Х'юстоні та Університету Арізони пізніше цього року.