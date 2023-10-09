Згідно з дослідженням, нині вимерле село Абу Хурейра на півночі Сирії, ймовірно, є найдавнішим відомим прикладом людської спільноти, на яку опосередковано вплинула і знищила значна космічна подія, а саме вибух комети.

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Ця подія стала поворотним моментом в історії села, спонукаючи до різкого переходу від мисливського способу життя до сільського господарства та одомашнення диких тварин. Дослідники відзначають, що ця трансформація збіглася зі значною зміною місцевого клімату.

Вважається, що комета, про яку йдеться, була центавром – небесним об'єктом, що має характеристики як астероїда, так і комети.

Дослідники припускають, що один з його фрагментів під час так званого повітряного вибуху вибухнув високо в атмосфері Землі, пославши інтенсивні ударні хвилі над Абу-Хурейрою і знищивши її мешканців.

Науковці також вважають, що ця подія, яку називають "гіпотезою зіткнення з молодим Дріасом", могла призвести до того, що регіон покрився пилом, заблокувавши сонячне світло і спричинивши тривалий період холодів.

Так що ж змінилося після події? Археологічні знахідки свідчать, що до удару комети мешканці села харчувалися переважно дикорослими фруктами, ягодами та бобовими. Однак рештки, знайдені після події, виявили значний зсув у їхньому раціоні в бік зернових і сочевиці, що свідчить про раннє експериментування в сільському господарстві.

Дослідники також розповіли, що вирощування посухостійких культур після інциденту зросло, що свідчить про перехід від прохолодного клімату до більш посушливого.

Селяни почали вирощувати ячмінь, пшеницю та бобові, – пояснив Джеймс Кеннетт, співавтор дослідження і почесний професор Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі.

Ці висновки узгоджуються з гіпотезою 2007 року про те, що в цей період на континентах відбулися численні кометні вибухи. Частини комети, що вибухнула над Абу-Хурейрою, також досягли понад 50 відомих місць на щонайменше п'яти континентах.

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Попри драматичний вплив, на землі немає видимих кратерів через непрямий характер "удару" комети. Кеннетт наголосив, що кратери не завжди є обов'язковою ознакою таких подій, заявивши, що "багато визнаних зіткнень не мають видимих кратерів".

Це дослідження дає цінну інформацію про давню історію людської цивілізації і про те, як зовнішні космічні події могли відігравати роль у формуванні людських суспільств.