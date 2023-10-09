Науці мало що відомо про явище LFBOT, а нові спостереження ставлять під сумнів навіть ці крихти наших знань. Що могло спровокувати спалах у міжгалактичному просторі, де немає зірок?
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Що відомо на цей час
- LFBOT – одна з найяскравіших відомих подій випромінювання в оптичному діапазоні у Всесвіті.
- Ці події нагадують вибухи наднових і гамма-сплески, але розпалюються і згасають швидше.
- До того ж їхнє світло зміщене в синю частину спектра.
- LFBOT нагадують спрацьовування спалаху, який на коротку мить освітлює простір яскравим світлом.
- Перший LFBOT був виявлений у 2018 році, і таких явищ відомо лише кілька.
Останній знайдений вибух отримав назву "Щиголь" (AT2023fhn).
LFBOT AT 2023fhn позначний двома помаранчевими лініями. Він інтенсивно світиться в синьому світлі і швидко еволюціонує, досягаючи піку яскравості і знову згасаючи за лічені дні, на відміну від наднових, які тьмяніють тижнями або місяцями / Фото NASA, ESA, STScI, Ashley Chrimes (ESA-ESTEC/Radboud University)
Дослідники зосередили увагу на двох можливих версіях події:
- Одна з них полягає в тому, що "Щиголь" – це спалах світла, спричинений розривом зірки чорною дірою середньої маси, що в 100 або кілька тисяч разів перевищує масу Сонця.
- За іншою версією "Щиголь" міг бути кілоновою (kilonova) – результатом зіткнення двох нейтронних зірок. Обидві могли вирватися з гравітації своєї материнської галактики й відлетіти в порожнечу космосу. Мабуть, це з самого початку була подвійна зоряна система, бо ймовірність, що дві окремі зорі зустрінуться в одному й тому ж місці в один і той же час у безкрайньому космосі, нескінченно мала.
У майбутньому вчені планують використовувати потужну оптику космічного телескопа "Джеймс Вебб" (JWST) для пошуку подібних явищ у тому самому місці, де розташований "Щиголь".