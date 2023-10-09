Науці мало що відомо про явище LFBOT, а нові спостереження ставлять під сумнів навіть ці крихти наших знань. Що могло спровокувати спалах у міжгалактичному просторі, де немає зірок?

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Що відомо на цей час

LFBOT – одна з найяскравіших відомих подій випромінювання в оптичному діапазоні у Всесвіті.

Ці події нагадують вибухи наднових і гамма-сплески, але розпалюються і згасають швидше.

До того ж їхнє світло зміщене в синю частину спектра.

LFBOT нагадують спрацьовування спалаху, який на коротку мить освітлює простір яскравим світлом.

Перший LFBOT був виявлений у 2018 році, і таких явищ відомо лише кілька.

Усі попередні LFBOT були знайдені всередині галактик, де відбувається народження зірок.

Останній знайдений вибух отримав назву "Щиголь" (AT2023fhn).



LFBOT AT 2023fhn позначний двома помаранчевими лініями. Він інтенсивно світиться в синьому світлі і швидко еволюціонує, досягаючи піку яскравості і знову згасаючи за лічені дні, на відміну від наднових, які тьмяніють тижнями або місяцями / Фото NASA, ESA, STScI, Ashley Chrimes (ESA-ESTEC/Radboud University)

Дослідники зосередили увагу на двох можливих версіях події:

Одна з них полягає в тому, що "Щиголь" – це спалах світла, спричинений розривом зірки чорною дірою середньої маси, що в 100 або кілька тисяч разів перевищує масу Сонця.

За іншою версією "Щиголь" міг бути кілоновою (kilonova) – результатом зіткнення двох нейтронних зірок. Обидві могли вирватися з гравітації своєї материнської галактики й відлетіти в порожнечу космосу. Мабуть, це з самого початку була подвійна зоряна система, бо ймовірність, що дві окремі зорі зустрінуться в одному й тому ж місці в один і той же час у безкрайньому космосі, нескінченно мала.

У майбутньому вчені планують використовувати потужну оптику космічного телескопа "Джеймс Вебб" (JWST) для пошуку подібних явищ у тому самому місці, де розташований "Щиголь".