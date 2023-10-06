Чим можуть бути загадкові об'єкти

Інфрачервоний телескоп космічної обсерваторії Джеймса Вебба спеціально призначений, щоб проникати крізь хмари пилу й газу. Переглядаючи його знімки з високою роздільною здатністю, вчені Європейського космічного агентства спочатку відзначили кілька протозірок, що формуються, і молодих зірок з пиловими дисками, що їх оточують. Але потім почали фіксувати дещо дивне, чого ніхто не очікував.

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У яскравій туманності розгледіли понад 30 пар маленьких крапок. Вони тримаються виключно парами і рухаються в просторі вільно, а не по орбітах навколо своїх зірок. Імовірно, це новий тип астрономічних об'єктів, які науці тільки належить вивчити. Їхня маса здебільшого перевищує масу Юпітера в кілька разів.



Область космосу, де можна розгледіти подвійні об'єкти / Фото NASA/JWST

Вчені назвали їх JuMBO – подвійними об'єктами з масою Юпітера. Попри те, що блукаючі планети астрономам відомі давно, така значна кількість об'єктів цього класу (та ще й подвійних) в одному регіоні ставить перед астрономами складні питання:

Як вони утворилися?

Звідки з'явилися?

І чому утворюють пари?

Зазвичай планети формуються з пилових дисків навколо зірок, і завжди існує ймовірність, що внаслідок гравітаційних взаємодій якась із них вирушить у міжзоряний простір. Але малоймовірно, щоб таке випадково сталося безліч разів і в такій кількості лише в одному регіоні космосу.

Сучасні моделі утворення зірок і планет не можуть пояснити JuMBO. Хоч вони і розміром із планету, зараховувати їх до планет поки що зарано. Подальші спостереження можуть навести вчених на правильний слід, але, можливо, в процесі їм знадобиться переглянути деякі фундаментальні моделі.