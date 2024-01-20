Вже зовсім скоро NASA планує постійний аванпост на Місяці, а згодом і освоїти Марс. Мірою того, як створюватимемо все нові й ширші поселення, людські колоністи межами Землі повинні будуть привезти з собою екосистему, що включає, серед іншого, тварин. Вони можуть допомогти у виконанні життєво важливих завдань. Наприклад, комахи запилюватимуть рослини на фермах, креветки та рибу поселенці зможуть вирощувати в невеликих приміщеннях і використовувати як джерела їжі, а кури нестимуть яйця і будуть джерелом м'яса. Тож які тварини повинні колонізувати Місяць, Марс та інші планети й супутники разом з астронавтами?

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Тварини в космосі

Варто відразу зазначити, що одностайної думки тут не знайти, але принаймні більшість учених сходяться на тому, що ключовим питанням тут є зниження гравітації, каже планетолог з Дослідницького центру Еймса Крістофер Маккей. Гравітація Марса становить близько третини земної, а гравітація Місяця — одну шосту земної. Можна побудувати середовище проживання з температурою, тиском і складом атмосфери, до яких звикли земляни, але змінити гравітацію неможливо.

Вчені вже не один рік вивчають вплив космосу на тварин, вирощуючи ембріони на бору МКС та спостерігаючи за тим, як вони ростуть і яких мутацій зазнають. Однак ніхто досі не запускав тварин на тривалий час, а тим більше не спостерігав за її ростом від народження до зрілого віку.

За найбільш оптимістичним сценарієм, тварини розвиватимуться на Марсі та Місяці так само, як і на Землі, але поки що немає жодних даних щодо цього. Змінена гравітація може вплинути на розвиток м'язів і кісток, у результаті чого марсіанські тварини не зможуть нормально стояти або ходити, не кажучи вже про те, що їх неможливо буде їсти.

За таких умов, на думку Маккея, найкращим вибором були б дрібні тварини – миші та риби. Оскільки риби та інші водні тварини (наприклад, креветки) підтримуються плавучістю, гравітаційні зміни, ймовірно, не матимуть значного впливу на їхній розвиток, припускає вчений. Тож риби можуть стати гарною "космічною худобою", оскільки ефективніше харчуються й продукують менше відходів, ніж їхні сухопутні побратими. З 2019 року програма Lunar Hatch досліджує можливість відправки риб'ячої ікри в космос для контрольованого розведення. Якщо вони зможуть пережити запуск і космічний політ, риба може стати більш ефективним, високобілковим, маловідходним джерелом їжі, ніж наземна худоба. Велике дослідження на цю тему провели у 2021 році, його можна прочитати англійською за наступним посиланням.

Девід Кетлінг, астробіолог з Університету штату Вашингтон у Сіетлі, дотримується схожої думки про розміри тварин, але називає дещо інші види. Він каже, що, враховуючи виклики космосу, простіші тварини, такі як комахи або ракоподібні, швидше за все, будуть більш витривалими. Відомо, що такі комахи, як цвіркуни (Acheta domesticus), є найбільш доцільними і доступними, пропонуючи хороше джерело білка, використовуючи при цьому менше місця і води, ніж традиційні його джерела. За словами Кетлінга, у замкнутій системі життєзабезпечення – штучному середовищі існування людей і тварин на Марсі – комахи могли б виконувати важливі функції, такі як запилення, кругообіг ґрунту й очищення від сміття, а також бути резервним джерелом продовольства на випадок неврожаю, якщо не вдасться зібрати плоди.

Як і комахи, ракоподібні також можуть бути вирощені в обмеженому просторі як ефективне джерело їжі. Креветок можна вирощувати в невеликих резервуарах і використовувати як частину системи аквапоніки, в якій також вирощують рослини.

Варто також зазначити, що вчені також приглядаються до культивування тихоходів – крихітних і надзвичайно витривалих істот, які можуть витримувати екстремальні умови, зокрема спеку, холод, радіацію та космічний вакуум протягом тривалого часу. Ба більше, вони навіть не припиняють розмноження після перебування в несприятливих для людини середовищах. Досі неясно, як їм це вдається.



Тихоход або Tardigrada / Фото NPS/Diane Nelson

Хоча тихоходи не слугують безпосередньо людській екосистемі, вивчення тихоходів, також відомих як водяні ведмеді, може допомогти самим людям краще переносити марсіанську й місячну радіацію, імітуючи цю рису в наших організмах.