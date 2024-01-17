Як повідомив представник NASA редакторам Ars, поки що не знайдено "остаточних доказів", тому агентство не дає ніяких оцінок чи прогнозів. Він зазначив, що це потенційно велике відкриття потребуватиме років подальших досліджень, щоб підтвердити його або спростувати. Зокрема це будуть спостереження того ж самого Джеймса Вебба, які "можуть зробити придатність до життя даної екзопланети більш-менш імовірною".

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Ажіотаж, спричинений унікальними можливостями Джеймса Вебба, пов'язаний з тим, що минулого року телескоп виявив потенційну біосигнатуру на екзопланеті K2-18b – ймовірно, океанічному світі, який приблизно у 8,6 раза масивніший за Землю й знаходиться на відстані приблизно 120 світлових років від неї. Ми писали про це торік, у вересні 2023 року. З того часу шум трохи стих, але знову роздмухався, коли видання The Spectator опублікувало матеріал з коментарями деяких учених.

Потенційно, телескоп Джеймса Вебба, можливо, вже знайшов [інопланетне життя]. Просто вони не хочуть оприлюднювати або підтверджувати ці результати, поки не будуть повністю впевнені. Але ми знайшли планету, яка, схоже, випромінює сильні сигнали біологічного життя,

– каже Тім Пік, британський астронавт.

Біосигнатура, виявлена на K2-18b, – це молекула диметилсульфіду, речовини з неприємним запахом, яка на Землі виробляється лише живими організмами. Тож це дає нам велику надію на те, що цей світ, з океаном і багатою на водень атмосферою, потенційно є домівкою для життя. Ба більше, планета лежить у придатній для життя зоні своєї зірки, тобто її поверхня не є ані надто гарячою, ані надто холодною, щоб підтримувати на поверхні комфортні умови.

Зрозуміло, що вчені не хочуть випереджати події, оскільки довга історія містифікацій і підробок про позаземне життя переслідує наукову сферу. Цілком імовірно, що наша наука ще не досить розвинена, щоб знати, що диметилсульфід може вироблятися і без життя, якимись природними геологічними чинниками, наприклад. Тож для підтвердження відкриття знадобляться додаткові спостереження, можливо, за допомогою абсолютно нових інструментів.

Попри всі застереження, це не завадило багатьом у науковій спільноті сповнитися надії. Деякі співрозмовники The Spectator висловлюють надію, що "скоро ми отримаємо статтю, яка міститиме переконливі докази наявності біопідпису на екзопланеті".