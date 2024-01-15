Деталі відкриття

Астрономи з американської обсерваторії Грін-Бенк натрапили на космічну аномалію, розташовану на відстані близько 270 мільйонів світлових років від Землі. Колосальна галактика під назвою J0613+52, схоже, не має видимих зірок. Це загадковий простір міжзоряного газу, що блукає в космічній порожнечі.

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Беззоряну галактику виявили випадково — через зміщення телескопа Грін-Бенк. Астрономи направили телескоп на неправильні координати і виявили незвичайний об'єкт. Фахівці обсерваторії спочатку ставили перед собою завдання виявити галактики з низькою поверхневою яскравістю, для яких характерні мінімальні викиди зоряного світла.

Якщо не звертати уваги на відсутність зірок, J0613+52 цілком відповідає очікуванням від спіральної галактики з точки зору її загальної структури. Якщо вилучити всі зірки з будь-якої спіральної галактики, наприклад, нашої чи Андромеди, то вони виглядатимуть точно так само, як і J0613+52.

У галактиці не видно зірок. Вони можуть бути там, просто ми їх не бачимо,

– кажуть учені.

Відкриття може означати першу в історії науки ідентифікацію так званої "первісної" галактики в найближчому Всесвіті. Ці протогалактики складаються переважно з газу і, як вважається, сформувалися в момент зародження Всесвіту або дуже скоро після цього.

Вчені кажуть, що це неймовірно багата на газ галактика, але вона не демонструє зореутворення, як очікували. Можливо, тому, що її газ занадто розсіяний. Водночас вона занадто далеко від інших галактик, щоб вони могли сприяти запуску зореутворення через будь-які зіткнення. Фактично це недорозвинена галактика, що складається з первинного газу.

Через те, що вона така темна, її подальше вивчення може виявитися складним завданням. Можливо, її не вдасться побачити в інших діапазонах хвиль (наприклад, видимих), окрім радіохвиль. Дослідники кажуть, що нам варто прочесати небо за допомогою потужних радіотелескопів, щоб знайти інші подібні об'єкти.

Враховуючи те, як матерія у Всесвіті, здається, зібрана разом, можливо, J0613+52 є єдиною в своєму роді, принаймні в ближньому космосі — хмара газу, незмінна з часів світанку Всесвіту, яка дрейфує на самоті протягом мільярдів років.