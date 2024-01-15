Peregrine запустили 8 січня. Спочатку він зазнав аномалії з сонячними панелями, через що не міг розвернутися до Сонця й зарядити свої батареї. Пізніше в центрі керування виявили значний витік палива, яке було потрібне для м'якої посадки на Місяць. Крім того, бортова камера показала досить значні пошкодження корпусу, які, ймовірно, були отримані під час запуску.

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Що тепер

Схоже, що місце останнього спочинку космічного корабля Peregrine буде там, звідки він стартував. Як пише Astrobotic в своєму повідомленні на X, він згорить в атмосфері Землі. Компанія планує провести пресконференцію з NASA в четвер, 18 січня, щоб обговорити долю посадкового модуля.

Peregrine протримався набагато довше, ніж очікувалося. Astrobotic цілодобово публікує оновлення про його стан. Кілька днів тому компанія виключила можливість м'якої посадки на поверхню Місяця, але поки що неясно, коли саме апарат досягне Землі. Peregrine вдалося подолати відстань до точки, яка пересікається з орбітою Місяця – 238 000 миль від Землі у п'ятницю, а потім 242 000 миль у суботу. Але через те, в якій точці зараз перебуває Місяць, вони так і не зустрілися.

Якби все йшло за планом, Peregrine зустрівся б з Місяцем приблизно через 15 днів після запуску, і в цей момент він міг би почати перехід з земної орбіти на місячну. Минуло лише шість днів, і запас палива, що досі зменшується, навряд чи витримає ще дев'ять днів.

"Протягом останнього тижня Центр управління польотами Astrobotic відстежував траєкторію руху Peregrine. Наші зусилля з аналізу були ускладнені через витік пального, що додало невизначеності в прогнози траєкторії руху апарата. Наша остання оцінка зараз показує, що космічний апарат знаходиться на шляху до Землі, де він, швидше за все, згорить в атмосфері. Наразі команда оцінює можливі варіанти, і ми повідомимо про це, як тільки зможемо.

Витік пального значно сповільнився і вже не є пріоритетом для команд. Нагадуємо, що м'яка посадка на Місяць неможлива. Ми працюємо в космосі вже 5 днів і 8 годин і перебуваємо на відстані близько 242 000 миль від Землі", – написали представники Astrobotic.

Нагадаємо, апарат Peregrine запустили на ракеті Vulcan Centaur компанії United Launch Alliance. Він не є модулем, розробленим NASA, а розроблений приватною компанією Astrobotic, що базується в Піттсбурзі. На борту є численні зонди для дослідження Місяця та наукові інструменти. Крім того, як пізніше стало відомо, серед корисного вантажу знаходиться табличка з прапором України та картою.