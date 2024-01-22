Астероїд, попередньо позначений як Sar2736, а пізніше офіційно названий 2024 BX1, був відкритий мисливцем за астероїдами Кріштіаном Сарнечкі з Будапешта, Угорщина.

Цікаво Камінь, яким чоловік десятиліттями підпирав двері сараю, виявився цінним метеоритом

Відомий своїм умінням відкривати астероїди в останню хвилину, Сарнечкі ідентифікував цей космічний камінь незадовго до того, як він увійшов в атмосферу Землі. Це вже восьмий астероїд, виявлений безпосередньо перед зіткненням.

Попри яскраве видовище, яке він демонстрував під час проходження земної атмосфери, невеликий камінь не становив жодної загрози для мешканці. Зона падіння була розташована над Німеччиною, і повідомлень про пошкодження або травми не надходило.

Відео падіння метеорита

Відеозаписи небесного явища заполонили соціальні мережі в перші години після зіткнення, оскільки свідки ділилися відео вогняної кулі, що простяглася по нічному небу. Яскравий метеорний потік було видно в небі над Європою, і він справив неабияке враження на тих, кому пощастило стати свідком події.

Відео падіння астероїда Sar2736: дивіться відео

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Хоча падіння космічного тіла не становило жодної небезпеки для Землі, існують припущення, що він міг розкидати дрібні камені над ландшафтом. Вчені, ймовірно, вивчатимуть ці потенційні фрагменти, щоб отримати більше інформації про склад і природу метеорита.