Спалах і КВМ виникли через сонячну пляму AR3576, яка напередодні вийшла за межі лімба Сонця та розташувалася прямо напроти Землі. Випромінювання від спалаху досягло нашої планети за трохи більше ніж вісім хвилин, іонізуючи верхній шар земної атмосфери та спричинивши короткохвильове відключення радіозв'язку над Південною Америкою, Африкою та Південною Атлантикою.

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За даними Space.com, сонячні спалахи виникають, коли магнітна енергія накопичується в сонячній атмосфері і вивільняється в інтенсивному сплеску електромагнітного випромінювання. Вони класифікуються за розміром у літерні групи, де Х-клас є найпотужнішим.

У межах кожного класу числа від 1 до 10 (і далі, для спалахів Х-класу) позначають відносну потужність спалаху. Нещодавній спалах був потужністю X.3.38, що робить його одним з найсильніших спалахів, будь-коли зафіксованих.

Сонячні спалахи і КВМ можуть мати значний вплив на Землю, оскільки вони можуть порушувати магнітне поле і викликати геомагнітні бурі, які можуть впливати на супутники, електромережі, навігаційні системи і мережі зв'язку. Вони також можуть посилювати полярне сяйво і австралійське сяйво, створюючи вражаючі світлові ефекти в небі.

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Сонце зараз наближається до піку свого 11-річного циклу активності, відомого як "сонячний максимум". Вчені пильно стежать за нашою зорею за допомогою флоту космічних апаратів і наземних обсерваторій, щоб краще зрозуміти її поведінку і поліпшити прогнозування космічної погоди.