Сонячна пляма позначена як AR3576 настільки велика, що її можна побачити навіть з Землі використовуючи спеціальні окулярів для спостереження за затемненнями. Вона має щонайменше чотири темних ядра, кожне з яких розміром з нашу планету, і здатна спричиняти спалахи X-класу – найінтенсивніший тип сонячної активності.

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Наслідки сонячного шторму

За даними сайту космічної погоди SpaceWeather, очікується, що корональний викид маси з AR3576 вдарить по Землі сплеском плазми, який може викликати геомагнітні бурі й полярні сяйва.

Хоча корональні викиди маси можуть створювати вражаючі світлові шоу в небі, вони також можуть становити серйозну загрозу для наших технологій. Як пояснює NASA, спалахи X-класу можуть випромінювати велику кількість електромагнітного випромінювання, яке може створювати перешкоди для радіосигналів, GPS-навігації, супутникового зв'язку та електромереж.

Фактично, AR3576 вже спричинив кілька відключень радіо у Сполучених Штатах і південній частині Тихого океану за останні кілька місяців, що свідчить про те, що Сонце прокидається після періоду низької активності і вступає в новий цикл посилення сонячних штормів.

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Вчені уважно стежать за AR3576 та іншими сонячними плямами, які обертаються по поверхні Сонця, сподіваючись дізнатися більше про динаміку нашої зірки і про те, як краще прогнозувати і пом'якшувати її вплив на Землю.