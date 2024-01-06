Деталі місії

Зонд, запущений 12 серпня 2018 року, має пролетіти повз Сонце зі швидкістю 195 кілометрів на секунду 24 грудня 2024 року. На своєму сайті NASA описує цю місію як "дотик до Сонця", метою якого є отримання "першого в історії зразка атмосфери зорі".

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Ми фактично майже приземляємося на зірку,

– сказав один з учасників проєкту Нур Рауафі, додавши, що ця подія буде еквівалентною першій висадці на Місяць у 1969 році.

Місія має на меті допомогти нам краще зрозуміти Сонце, оскільки зонд пролетить на орбіті ближче до поверхні Сонця, ніж будь-який інший апарат до цього – навіть ближче орбіти Меркурія. Зонд збере вимірювання та зображення, щоб допомогти вченим дізнатися більше про те, звідки береться сонячний вітер і як він еволюціонує.

Він також робить "вирішальний внесок у прогнозування змін у космічному середовищі, які впливають на життя і технології на Землі". Під час своєї подорожі зонд зіткнеться з екстремальною спекою та радіацією, пролітаючи "більш ніж у сім разів ближче до Сонця, ніж будь-який інший космічний апарат".

Докторка Нікі Фокс, керівниця наукового відділу NASA, сказала, що вони "не знають", що знайдуть під час місії, але будуть шукати хвилі в сонячному вітрі, пов'язані з нагріванням. "Я підозрюю, що ми відчуємо багато різних типів хвиль, які вкажуть на поєднання процесів, про які люди сперечаються роками", – додала вона.

Це не перше досягнення цього зонда: