Активність Сонця

Неможливо оминути це питання. Цьогоріч Сонце також б'є всі можливі рекорди за час спостереження за ним. Річ у тім, що наша зоря живе за 11-річними циклами, які характеризуються зростанням і зниженням її активності. Зараз вона прямує до максимуму, і вчені кажуть, що він буде найсильнішим з усіх, що ми коли-небудь бачили.

Дивіться також Раніше й небезпечніше: вчені помилилися з прогнозом поточного сонячного циклу і публікують новий

Тож іще певний час на поверхні Сонця утворюватиметься більше плям, які спалахуватимуть масштабними викидами корональної маси. Вони на величезній швидкості вилітають в космос, і часом можуть бути спрямовані на Землю. Зіштовхуючись із її магнітним полем, ці спалахи провокують епічні полярні сяйва та збої в роботі супутників й електроніки.

Нещодавно в Україні спостерігали кілька випадків полярного сяйва, останнє з яких мало криваво-червоний відтінок. Зазвичай сяйва не доходять аж так далеко на південь, обмежуючись північними регіонами планети, але потужність цьогорічних спалахів надзвичайно велика.

Наступного року вона буде ще більшою. Вчені кажуть, що сонячний максимум наступить дещо раніше, ніж прогнозували: не у 2025, а вже в 2024 році.

Катастрофа субмарини



Субмарина Titan / OceanGate Expeditions

Новина, яка викликала неабиякий інтерес наших читачів та й узагалі по всьому світу – затонула субмарина "Титан" компанії OceanGate. На борту було п'ятеро людей, включно з генеральним директором Стоктоном Рашем. Вони прямували до "Титаніка", але дорогою до корабля стався розрив корпусу. Екіпаж загинув миттєво. Судячи з усього, спочатку відбувся вибух, а потім швидке стискання корпусу через надзвичайно високий тиск оточуючої води. Уламки знайшли через два дні.

Як з'ясувалося пізніше, субмарина була зібрана з неякісних матеріалів, зокрема простроченого вуглецевого волокна, яким покрили корпус. Для керування використовували звичайний джойстик від ігрової консолі 2010 року випуску.

Нарешті їх представили



Cybertruck / Tesla

Головними довгобудами року можемо назвати електричний пікап Cybertruck від Tesla і гарнітуру доповненої реальності Apple Vision Pro.

Cybertruck уперше представили ще у 2019 році й з того часу компанія переносила випуск все далі й далі, змінюючи характеристики й підвищуючи ціну. Наприкінці року пікап нарешті побачив світ і перші клієнти вже отримали його. Однак поки що темпи виробництва низькі. Основний етап складання планують на наступний рік.

Що ж стосується Apple Vision Pro, то гарнітура поки що не вийшла офіційно, але ми додали її в цей список, оскільки влітку відбувся довгоочікуваний офіційний анонс, на якому розкрили дизайн, більшість характеристик і функцій. Ми побачили численні ролики з демонстрацією роботи, а розробники сторонніх компаній вже працюють над адаптацією свого програмного забезпечення. Гарнітуру від Apple пророкували дуже багато років. Мало яка презентація останніх років обходилась без припущень, що от цього разу компанія вже точно-точно її покаже. Але сталося це тільки в році, що минає. Повноцінний випуск і продажі планують почати на початку 2024 року, але деякі інсайди стверджують, що Apple не встигає завершити, тому відкладе технологію до березня.



Apple Vision Pro / Фото Unsplash

І знову хакери не сплять

Як і минулий рік, 2023-й можна спокійно називати роком хакерів та кібератак, адже вони не просто не здали своїх позицій, а й навіть наростили потужності. Наприклад, цього року спочатку Cloudflare, а потім Google відбили рекордні за потужністю DDoS-атаки в історії інтернету.

Головних лиходіїв на цьому ринку знову вгадати не важко – Росія та Китай, з-за спин яких поглядають Північна Корея та Іран.

Серед найгучніших інцидентів можна згадати:

Атаки на Reddit, Western Digital, TSMC, Boeing, менеджер паролів Norton Password Manager, розробника гри "League of Legends" Riot Games.

Російські хакери атакували обленерго по всій Україні, обласні та військові адміністрації, львівських інтернет-провайдерів у січні, Monobank.

Протягом усього року кіберзлочинці не полишали в спокої й 24 Канал. Наймасштабніший інцидент відбувся у травні.

Дісталося також іншим країнам. Влада Німеччини повідомляла про кібератаки на держоргани, фінансовий сектор та аеропорти, а також компанію Rheinmetall, яка постачає зброю Україні. У США кібернапади велися на посадовців, які найбільше підтримали Україну. Литву атакували напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. У листопаді російське угруповання Fancy Bear атакувало сім урядів у Європі. Тим часом британська влада звинуватила Росію в постійній кампанії кіберзламу, націленій на політиків та громадських діячів, яка дозволила отримати "величезну кількість даних". Там же, у Великій Британії, росіяни зламали найнебезпечніший ядерний об'єкт, який займається утилізацією ядерних відходів.

Хакери атакували також і Росію. Так, у мережі опинилися дані мільйонів користувачів Mail.ru та "Пошти Росії", а потім магазинів "Ашан", Gloria Jeans, Book24 та інших. До них приєднався й "Сбєрбанк". Пізніше в інтернеті опублікували початковий код "Яндекса". КНДР ламала завод з виготовлення зброї, посилаючи вельми тривожний для Путіна сигнал.

Китай, як виявилося, місяцями мав доступ до японських мереж та підприємств, які забезпечують роботу американських баз. по всьому світу. Таким чином він сподівався вивести з ладу електропостачання, водопостачання та інше у випадку війни.

Російські та суданські хакери заявляли про атаку на Європейський інвестиційний банк.

Росія також спрямувала новий вірус проти українських військових з метою викрадення великих обсягів даних з українських військових об'єктів.

У Польщі зламали систему керуваннями потягами, увімкнувши гімн Росії та виступ Путіна.

У серпні жертвами невідомих стали важливі космічні телескопи у США. Мета цього досі невідома.

Завершується рік масштабною атакою на компанію Київстар, яка на кілька днів залишила абонентів компанії без зв'язку та інтернету.

Дивіться також Російські хакери кілька місяців мали доступ до української енергосистеми, перш ніж атакувати її

Але неможливо писати про хакерські атаки, не згадавши Україну та її IT-Армію, яка завдавала потужних ударів у відповідь по російських терористах.

У січні IT-Армія зламала "Газпром", отримавши доступ до тисяч файлів.

У березні DDoS-атаки паралізували роботу деяких російських банків.

У квітні кілька днів не працювала російська митниця. Там навіть тимчасово перейшли на використання факсів.

У червні українські хакери заявили, що зруйнували "всю інфраструктуру" російського оператора зв'язку "Інфотел", який забезпечує роботу центрального банку країни та інших важливих органів. Усе почалося 8 червня, перервавши роботу оператора зв'язку приблизно на 32 години.

У вересні атакували найбільші аеропорти Росії, зупинивши їхню роботу через уразливість внутрішнього програмного комплексу "Леонардо".

У листопаді "поклали платіжну систему "Мір".

У тому ж місяці об'єднання українських хакерів "Кібер Спротив" оголосило про успішну атаку на Департамент інформації та масових комунікацій міністерства оборони Росії. Їм вдалося отримати доступ до "унікальної внутрішньої документації" в IT-системі "Катюша", яку назвали "царством сумнозвісного Ігоря Конашенкова" – людини, яка щоденно повідомляє росіянам вигадані зведення з фронту. Було отримано величезну кількість документів і свідчень про програмне забезпечення, яке допомагає терористам у їхній пропаганді й відслідковуванні інформаційного простору.

А вже у грудні ГУР атакувало податкову систему Росії, отримавши важливі дані та знищивши інфраструктуру федеральної податкової служби терористів разом із 2300 її регіональних серверів по всій країні та на території тимчасово окупованого Криму.

RIP Metaverse



Гарнітура віртуальної реальності / Фото Unsplash

2023 рік можна вважати роком смерті технології Metaverse. Ще пам'ятаєте таке слово з далекого 2021-го? Тоді весь світ вважав, що за нею майбутнє. Це був другий рік пандемії ковіду, коли весь світ усе ще переносився в онлайн – робота, розваги, особисте спілкування та інше. І хоча вона продовжує існувати й далі, за ці роки ми почули стільки критики на адресу компанії Meta, яка так і не запустила повноцінну версію свого метавсесвіту, що журналісти навіть почали писати про те, що вона мертвонароджена.

Марк Цукерберг був буквально одержимий Metaverse, за словами працівників його компанії. Він марив майбутнім, зав'язаним на віртуальній реальності, та вклав мільярди доларів і величезні людські зусилля в розробку. Але в результаті ми отримали куций та сирий віртуальний світ, із поганою графікою та без нормального наповнення. Користувачі лютували, адже різниця між обіцяним і фактичним була колосальною.

Коли на сцені зявився штучний інтелект, весь світ переключився на нього миттєво. Навіть сама Meta "забила" на метаверс і кинула всі зусилля на розробку власної мовної моделі ШІ. Останні притомні новини про цю технологію ми чули у 2022 році, а у 2023-му вийшла велика стаття Business Insider, яка фактично проголосила: "Спочивай з миром, Metaverse".

Дивіться також Мертвонароджений: Марк Цукерберг відмовляється від метаверсу, в який вклав мільярди доларів

Бій технокоролів, якого так і не сталося

І звісно ж, якщо ми вже згадали Марка Цукерберга, то просто не можемо не торкнутися теми бою в клітці, який мав відбутися між ним та Ілоном Маском. Але виявилось, що для останнього все це було лише жартом.

Усе почалося з того, що Маск відреагував на повідомлення про конкурента Twitter від компанії Meta, нову соцмережу Threads. Він заявив, що компанія Цукерберга прагне захопити світ, на що один з користувачів відповів, що йому варто бути обережним, адже Марк займається японським бойовим мистецтвом джиу-джитсу.

Я готовий до поєдинку в клітці, якщо він готовий, лол,

– відповів Ілон Маск.

І хоча це явно був жарт, Цукерберг неочікувано погодився на поєдинок. З цього моменту почалися довгі спроби організувати цей бій, з якого Маск постійно зіскакував: то у нього операція, то йому заборонила мама, то він просто зникав і не підтверджував локацію та час. Потім він раптово з'являвся і починав сам робити заяви про те, що вже їде до Цукерберга додому, щоб битися з ним прямо в той же вечір, або висувати нові абсурдні вимоги.

Чим усе завершилось? Нічим. Маск так і не наважився зустрітися з Цукербергом. Але ця історія тримала інтерес читачів кілька місяців улітку.

TikTok забороняли по всьому світу



TikTok / Фото Unsplash

Цей рік нам також запам'ятається тривалими й численними спробами заборонити TikTok. Річ не стільки в тому, що ця китайська компанія, як і будь-яка інша, підкоряється китайським законам та уряду комуністичної країни, скільки в тому, що вона володіє величезною кількістю інформації, зібраною зі смартфонів користувачів, і може передавати її третім сторонам. Якщо почитати правила користування, то можна вжахнутися, скільки всього знає про нас цей застосунок.

Історія з блокуванням TikTok почалася ще за часів президентства Трампа, але за Байдена її також не полишили. У результаті тепер сервіс заборонено використовувати урядовцям на робочих телефонах та в приміщеннях державних органів у багатьох штатах США, а також у кількох європейських країнах через імовірність шпигунства. Однак поки що ніхто не заборонив TikTok на рівні всієї країни навіть для звичайних користувачів.

Компанії ByteDance, яка володіє сервісом, довелося пройти через численні слухання в Конгресі, щоб запевнити урядовців, що жодні дані громадян США не передаються владі Китаю. Але схоже на те, що їй не вдалося переконати хоча б когось.

Однак і самим конгресменам не вдалося спонукати компанію продати її американський відділ якійсь із місцевих корпорацій.

Наразі виглядає так, що сторони взяти перемир'я, але воно, ймовірно, лише тимчасове.