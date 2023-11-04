Вчені визнали, що помилились у прогнозах сонячного циклу. Центр прогнозування космічної погоди NOAA опублікував нові дані, з яких можна зробити висновок, що сонячний максимум настане раніше і буде більш вибухонебезпечним, ніж спочатку прогнозували.

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Деталі нового звіту

Сонце постійно перебуває в русі. Приблизно кожні 11 років наша зоря проходить цикл від періоду спокою, відомого як сонячний мінімум, до піку сонячної активності, відомого як сонячний максимум — коли темні сонячні плями вкривають Сонце і все частіше вивергають потужні сонячні бурі. Потім зоря знову повертається назад.

Поточний цикл Сонця, 25-й за весь час нашого спостереження, офіційно розпочався на початку 2019 року. На той час експерти з Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) в складі Національного управління з дослідження атмосфери та океану (NOAA) передбачали, що 25-й сонячний цикл, найімовірніше, досягне піку в певний момент у 2025 році й буде слабшим, порівняно з середніми циклами, як і його попередник. Але дуже скоро стало ясно, що все з точністю до навпаки: активність зорі зростала швидше, ніж очікувалося, продукувала більше спалахів і викидів.



На цьому графіку показано кількість щомісячних спостережуваних сонячних плям (синя лінія) у порівнянні з прогнозованою кількістю на 2019 рік (червона лінія). Очевидно, що кількість фактичних плям була набагато більшою / Фото NOAA/ISES

Згідно з новими даними, сонячний максимум настане вже до кінця 2024 року. Імовірно, відбудеться це в період з січня до жовтня. Причому пік опиниться на вищій точці, ніж передбачалося. На це натякають кілька ознак, що ми їх спостерігали протягом усього 2023 року:

Масивні сонячні спалахи Х-класу.

Потужні полярні сяйва в незвичних нижніх широтах.

Підвищення температури у верхніх шарах атмосфери.

Поява смуг світла, відомих як "світіння повітря".

Зникнення нічних хмар, що "світяться" вночі.

Незрозуміло, чому прогнози SWPC виявилися помилковими або чому вченим знадобилося так багато часу, щоб їх оновити, враховуючи, що попереджувальні знаки надходили роками. Так само протягом останніх років ми бачили кілька досліджень незалежних учених, які говорили про те саме.

Чого чекати на Землі

Боятися не варто. Нас захищає магнітне поле планети, тож до поверхні сонячна радіація не проникне. Попри це, більш активний сонячний максимум становить "небезпеку для критично важливих технологій і послуг". Він може спричинити різноманітні перебої – відключення радіо, пошкодження енергетичної інфраструктури, виведення з ладу GPS та інтернет-супутників (деякі навіть можуть упасти назад в атмосферу). Особливу увагу вченим слід приділити екіпажам на МКС, оскільки їхній захист буде чи не найменшим.

Крім того, як зазначає Live Science, певна небезпека чатує на пасажирів авіакомпаній, які перебуватимуть на високій висоті під час польоту — вони можуть отримати певну дозу опромінення від сонячної радіації.

Експерти з дикої природи також попереджають, що дуже активний сонячний максимум може дезорієнтувати тварин, які покладаються на магнітне поле Землі для навігації, таких як великі кити та перелітні птахи.