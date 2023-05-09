Свого часу Metaverse став одержимістю технологічного світу і дав поштовх стрімкому розвитку технологій віртуальної реальності та появі нових віртуальних світів. Цей ефект можна впевнено порівняти з нинішньою ситуацією довкола штучного інтелекту, коли після релізу ChatGPT компанії по всьому світу кинулися одна за одною анонсувати й випускати свої аналоги, щоб встигнути застрибнути на цей стрімкий поїзд. Однак виявилося, що інтерес людей до метаверсу вщух швидше, ніж розгорівся, а сама Meta так і не змогла зрозуміти, що створює. Хайп не врятував цей сервіс, який так і не встиг вийти з етапу тестування, а відсутність цілісного бачення продукту зрештою призвела до його занепаду, особливо після того, як технологічна індустрія звернулася до нового, більш перспективного тренду – генеративного ШІ. Доля Metaverse уже вирішена.

Цікаво Мільярди в нікуди: користувачі захейтили метаверс Цукерберга – він дійсно виглядає дивно

RIP Metaverse

"Metaverse, колись гучна технологія, яка обіцяла дозволити користувачам незручно зависати в дезорієнтуючому світі, схожому на відеоігри, померла після того, як від неї відмовився діловий світ. Їй було три роки", – починає свій матеріал Business Insider. Тепер Metaverse прямує на кладовище провальних ідей технологічної індустрії. Але коротке життя і безславна смерть багато про що можуть нам розповісти.

З самого початку Цукерберг стверджував, що Metaverse стане майбутнім інтернету. Блискуче, фальшиве рекламне відео, яке супроводжувало оголошення про зміну назви компанії, описувало майбутнє, в якому ми зможемо безперешкодно взаємодіяти у віртуальних світах: користувачі "встановлюватимуть зоровий контакт" і "відчуватимуть, що ви разом перебуваєте в одній кімнаті". Він стверджував, що Metaverse пропонує людям можливість "зануритися" в "імерсивний" досвід.

Великі надії

Ці грандіозні обіцянки поклали на Metaverse захмарні очікування. Засоби масової інформації зомліли від новонародженої концепції, яка обіцяла неймовірне. Але реальна технологія не змогла виконати цю обіцянку. Ті нечисленні демонстрації, які проводила компанія, різко контрастували з показаними роликами та концептами. Віртуальний світ був бідним, нудним та низькополігональним.

Метавсесвіт також страждав від гострої кризи ідентичності. Функціональна бізнес-пропозиція вимагає кількох речей для процвітання і зростання: чіткого сценарію використання, цільової аудиторії та готовності клієнтів прийняти продукт. Цукерберг поетично описав метавсесвіт як "бачення, що охоплює багато компаній" і "наступника мобільного інтернету", але він не зміг сформулювати основні бізнес-проблеми, які вирішуватиме його розробка. Концепція віртуальних світів, де користувачі взаємодіють один з одним за допомогою цифрових аватарів, є старою і бере свій початок ще з кінця 1990-х років, коли з'явилися масові багатокористувацькі рольові онлайн-ігри. І хоча метаверс нібито спирався на ці ідеї з використанням нових технологій, єдиний реальний продукт Цукерберга – VR-платформа Horizon Worlds, яка вимагала використання неймовірно незграбної гарнітури Oculus, – не зміг запропонувати нічого, що наближалося б до дорожньої карти або справжнього бачення.

Попри те, що концептуальний розвиток Metaverse було зупинено, податлива преса публікувала заяви про майбутнє технології, які були десь між нереалістичними й відверто безвідповідальними,

– пише Business Insider.

ЗМІ "ковтали" заяви Цукерберга про те, що 1 мільярд людей користуватиметься Metaverse і витрачатимуть сотні доларів, хоча на той час глава компанії не міг сказати, за що саме вони б платили, або чому хтось захоче прив'язати незграбну гарнітуру до свого обличчя, щоб відвідати низькоякісний, мультиплікаційний концерт.

Поспіх різних компаній увійти в гру призвів до того, що інвестори, консультанти та аналітики з Волл-стріт намагалися перевершити прогнози один одного щодо зростання метапростору:

Консалтингова компанія Gartner стверджувала, що до 2026 року 25% людей будуть проводити в метапросторі щонайменше одну годину на день.

The Wall Street Journal заявили, що метапростір назавжди змінить наш спосіб роботи.

Міжнародна консалтингова компанія McKinsey передбачила, що метапростір може згенерувати до "5 трильйонів доларів США", додавши, що близько 95% бізнес-лідерів очікують, що метапростір "позитивно вплине на їхню галузь" протягом 5-10 років.

Аби не відставати від нього, Citi опублікував масштабний звіт, в якому заявив, що метапростір відкриває можливості вартістю 13 трильйонів доларів США.

А тоді все впало

Попри такий галас довкола, Metaverse спокійно не жилося. Коли людям насправді запропонували можливість спробувати технологію, ніхто не скористався нею. Згідно з даними, які наводить Business Insider, найкраще фінансований продукт Metaverse, Decentraland, мав лише близько 38 щоденних активних користувачів у своїй "екосистемі вартістю 1,3 мільярда доларів". Decentraland заперечує цю цифру, стверджуючи, що у неї 8 000 активних користувачів щодня. Але навіть ця цифра є мізерно малою, з огляду на те, скільки людей, наприклад, грає в той же Fortnite.

У жовтні 2022 року Mashable повідомив, що Horizon Worlds мала менше 200 000 активних користувачів щомісяця, що значно менше від 500 000 користувачів, яких Meta планувала досягти до кінця 2022 року.

The Wall Street Journal повідомляв, що лише близько 9% створених користувачами віртуальних світів відвідало понад 50 гравців.

The Verge писав, що гра була настільки глючною, що навіть працівники Meta відмовилися від неї. Попри міць тодішньої трильйонної компанії, Meta не змогла переконати людей користуватися продуктом, на який вона покладала своє майбутнє.

Метавсесвіт серйозно просів, коли економіка сповільнилася, в техносекторі почалися масові звільнення, а ажіотаж навколо генеративного штучного інтелекту зростав. Microsoft закрила свою платформу віртуального робочого простору AltSpaceVR у січні 2023 року, звільнила 100 членів "промислової команди метапростору" та провела низку скорочень у команді HoloLens. У березні Disney закрив свій підрозділ Metaverse, а Walmart послідував його прикладу, припинивши свої проєкти Metaverse на базі Roblox. Мільярди доларів, вкладені в розробку, і галас навколо недопрацьованої концепції призвели до того, що тисячі — якщо не десятки тисяч — людей втратили роботу.

Цукербергу вже все одно

Марк Цукерберг, про якого раніше писали, як про "залежного" від метаверсу, тепер, схоже, й сам махнув на нього рукою, переключившись на штучний інтелект. ЗМІ спочатку розповідали, що працівники Meta висловлювали занепокоєність тим, наскільки їхній керівник зациклений на ідеї віртуальної реальності, а вже в березні сам засновник компанії заявив, що "найбільша інвестиція Meta – це просування штучного інтелекту і впровадження його в кожен з наших продуктів". Головний технічний директор Meta Ендрю Босворт у квітні розповів CNBC, що він, разом з Марком Цукербергом і директором з продуктів компанії Крісом Коксом, тепер витрачають більшу частину свого часу на ШІ. Компанія навіть припинила продавати Metaverse рекламодавцям, попри те, що витратила понад 100 мільярдів доларів на дослідження та розробки, щоб бути першою на ринку.

Хоча Цукерберг може припустити, що розробка ігор для гарнітури Quest – це свого роду інвестиція, напис на стіні вже зроблено: Meta покінчила з Metaverse,

– пише Business Insider.

Уроки

Ідея віртуальних світів чи колективного онлайн-досвіду явно ще житиме в тій чи іншій формі. Однак той омріяний Цукербергом метапростір уже давно мертвий. І цей провал, імовірно, є однією з найбільших невдач в історії технологій.

Автор матеріалу Insider Ед Зітрон каже: "Я не вірю, що Марк Цукерберг коли-небудь по-справжньому цікавився Metaverse, тому що він, здається, ніколи не визначав його як щось більше, ніж трохи підправлений Facebook з аватарками й громіздким обладнанням. Це був засіб для підвищення ціни акцій, а не реальне бачення майбутнього людської взаємодії. І Цукерберг використав своє величезне багатство і владу, щоб змусити всю технологічну індустрію та значну частину американського ділового світу підтримати цю недопрацьовану ідею".

Цей приклад є дуже красномовним для всіх, хто "все ще вважає його далекоглядним технологічним лідером" і має стати приводом для серйозних роздумів для венчурної спільноти, яка необачно пішла за лідером, витративши мільярди доларів на хайп, заснований на найнедолугіших формулюваннях пресрелізів.

У справедливому світі Марк Цукерберг мав би бути звільнений з посади генерального директора Meta. В реальному світі це насправді неможливо,

– каже Зітрон.

Цукерберг ввів усіх в оману, спалив десятки мільярдів доларів, переконав цілу індустрію послідовників підкоритися його химерній одержимості, а потім знищив її в ту ж секунду, коли інша ідея почала цікавити Волл-стріт. Немає жодної причини, чому людина, яка наглядала за звільненням десятків тисяч людей, повинна керувати великою компанією. З Марком Цукербергом на чолі у Meta немає майбутнього: Вона буде стагнувати, а потім помре і піде слідом за метавсесвітом в горезвісну могилу, підсумовує автор матеріалу.