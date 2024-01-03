Надпотужний сонячний спалах
Нещодавній спалах X5.0 виник у тому ж регіоні, що й спалах X2.8 14 грудня 2023 року.
А тим часом Масивний сонячний вихор, що вдесятеро більший за Землю, показали на приголомшливому відео
Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA/SWPC) повідомив, що пов'язаний з цією подією корональний викид маси (КВМ) може вплинути на Землю з потенційними ударними ефектами вже 2-3 січня. На цей час було оголошено геомагнітну бурю G1 (незначну).
Сонячні спалахиРаптові та інтенсивні викиди радіації з поверхні Сонця, які можуть впливати на різні технології на Землі. Спалахи X-класу, як найпотужніша категорія, можуть спричинити відключення радіозв'язку на всій планеті та тривалі радіаційні бурі.
Такі події виникають внаслідок вивільнення магнітної енергії, накопиченої в атмосфері Сонця, що змушує сонячний матеріал випромінювати різні форми радіації. Вони поділяються на С-клас, М-клас і Х-клас, причому кожен клас удесятеро потужніший за попередній. Наприклад, спалах X5 у п'ять разів інтенсивніший за спалах X1.
Як людство вивчає Сонце
Обсерваторія сонячної динаміки, важливий компонент програми NASA "Життя із зіркою", запущеної в лютому 2010 року, безперервно спостерігає за Сонцем, щоб зрозуміти його вплив на Землю і навколоземний простір.
Обсерваторія оснащена такими інструментами, як:
- Апарат для зйомки атмосфери (AIA),
- Геліосейсмічний і магнітний сканер (HMI),
- Експеримент з вивчення екстремальної ультрафіолетової мінливості (EVE).
Головним її завданням є отримання детальних зображень і даних, які допомагають вченим зрозуміти сонячну динаміку.
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Значення Обсерваторії сонячної динаміки NASA полягає в її безперервному моніторингу, що дозволяє вченим передбачати і розуміти події космічної погоди. Земля постійно переживає наслідки різних сонячних спалахів і дані, зібрані SDO, є безцінними для прогнозування та підготовки до таких подій, адже передусім на Землі страждають важливі системи зв'язку, електромережі та космічні апарати.