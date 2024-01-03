Надпотужний сонячний спалах

Нещодавній спалах X5.0 виник у тому ж регіоні, що й спалах X2.8 14 грудня 2023 року.

А тим часом Масивний сонячний вихор, що вдесятеро більший за Землю, показали на приголомшливому відео

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA/SWPC) повідомив, що пов'язаний з цією подією корональний викид маси (КВМ) може вплинути на Землю з потенційними ударними ефектами вже 2-3 січня. На цей час було оголошено геомагнітну бурю G1 (незначну).

Сонячні спалахи Раптові та інтенсивні викиди радіації з поверхні Сонця, які можуть впливати на різні технології на Землі. Спалахи X-класу, як найпотужніша категорія, можуть спричинити відключення радіозв'язку на всій планеті та тривалі радіаційні бурі.

Такі події виникають внаслідок вивільнення магнітної енергії, накопиченої в атмосфері Сонця, що змушує сонячний матеріал випромінювати різні форми радіації. Вони поділяються на С-клас, М-клас і Х-клас, причому кожен клас удесятеро потужніший за попередній. Наприклад, спалах X5 у п'ять разів інтенсивніший за спалах X1.

Як людство вивчає Сонце

Обсерваторія сонячної динаміки, важливий компонент програми NASA "Життя із зіркою", запущеної в лютому 2010 року, безперервно спостерігає за Сонцем, щоб зрозуміти його вплив на Землю і навколоземний простір.

Обсерваторія оснащена такими інструментами, як:

Апарат для зйомки атмосфери (AIA),

Геліосейсмічний і магнітний сканер (HMI),

Експеримент з вивчення екстремальної ультрафіолетової мінливості (EVE).

Головним її завданням є отримання детальних зображень і даних, які допомагають вченим зрозуміти сонячну динаміку.

Дивіться також Раніше й небезпечніше: вчені помилилися з прогнозом поточного сонячного циклу і публікують новий

Значення Обсерваторії сонячної динаміки NASA полягає в її безперервному моніторингу, що дозволяє вченим передбачати і розуміти події космічної погоди. Земля постійно переживає наслідки різних сонячних спалахів і дані, зібрані SDO, є безцінними для прогнозування та підготовки до таких подій, адже передусім на Землі страждають важливі системи зв'язку, електромережі та космічні апарати.