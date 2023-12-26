На кадрах видно динамічну плазмову петлю, що рухається поверхнею Сонця, в результаті чого відбувається викид корональної маси – подія, коли потужний сплеск сонячної речовини викидається в космічний простір.
Читайте на сайті На Сонці стався найпотужніший спалах за десятиліття: корональний викид рухається у бік Землі
Кларо старанно фіксував це явище, зібравши 692 сирих відеокліпи, кожен з яких складається з 900 кадрів, загалом 622 800 кадрів об'ємом 3 терабайти.
Обробивши 22% зображень (138 400 кадрів), він створив уповільнене відео з роздільною здатністю 4K, об'єднавши 200 найкращих кадрів з кожного необробленого відео.
Сонячний вихор: дивіться відео
Розмір плазмової петлі, ретельно проаналізованої Кларо за допомогою піксельної експертизи, за оцінками, вдесятеро перевищує висоту Землі і простягається на тисячі кілометрів навколо видимої межі сонячного диска.
Плазмова петля на Сонці / Фото Eduardo Schaberger
Мігель Кларо також сфотографував сонячний спалах класу X1, який теж відзначили в рамках конкурсу "Астрономічний фотограф 2023 року".
Сонячний спалах X1 від AR2994 / Фото Miguel Claro
Дивіться також Раніше й небезпечніше: вчені помилилися з прогнозом поточного сонячного циклу і публікують новий
Окрім своєї візуальної ефектності, це відкриття підкреслює важливість астрономічної фотографії у вивченні космічних явищ. Спостерігаючи і документуючи такі події, вчені отримують цінну інформацію про природу сонячної активності та її вплив як на космічну погоду, так і на Землю.