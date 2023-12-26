На кадрах видно динамічну плазмову петлю, що рухається поверхнею Сонця, в результаті чого відбувається викид корональної маси – подія, коли потужний сплеск сонячної речовини викидається в космічний простір.

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Кларо старанно фіксував це явище, зібравши 692 сирих відеокліпи, кожен з яких складається з 900 кадрів, загалом 622 800 кадрів об'ємом 3 терабайти.

Обробивши 22% зображень (138 400 кадрів), він створив уповільнене відео з роздільною здатністю 4K, об'єднавши 200 найкращих кадрів з кожного необробленого відео.

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Розмір плазмової петлі, ретельно проаналізованої Кларо за допомогою піксельної експертизи, за оцінками, вдесятеро перевищує висоту Землі і простягається на тисячі кілометрів навколо видимої межі сонячного диска.

До речі, вражаюче фото плазмової петлі за авторством Едуардо Шабергера, отримало визнання на Міжнародному конкурсі "Астрономічний фотограф 2023 року", організованому Королівською обсерваторією Грінвіча (ROG) в Лондоні. Знімок посів перше місце в категорії "Наше Сонце".



Плазмова петля на Сонці / Фото Eduardo Schaberger

Мігель Кларо також сфотографував сонячний спалах класу X1, який теж відзначили в рамках конкурсу "Астрономічний фотограф 2023 року".



Сонячний спалах X1 від AR2994 / Фото Miguel Claro

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Окрім своєї візуальної ефектності, це відкриття підкреслює важливість астрономічної фотографії у вивченні космічних явищ. Спостерігаючи і документуючи такі події, вчені отримують цінну інформацію про природу сонячної активності та її вплив як на космічну погоду, так і на Землю.