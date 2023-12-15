Зафіксований на відео космічним апаратом NASA "Обсерваторія сонячної динаміки" спалах категорії X2.8 належить до найвищого розряду сонячних спалахів, класифікованих астрофізиками.

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Зазвичай сильні сонячні спалахи супроводжуються корональними викидами маси (КВМ), які виштовхують масивні хмари сонячної плазми в космос з величезною швидкістю. Початкові спостереження вказують на те, що цей спалах був пов'язаний з КВМ, можливо, з компонентом, спрямованим на Землю.

Цікаво! Військово-повітряні сили США повідомили про сонячний радіоспалах типу II, характерний сигнал від переднього краю КВМ, що вказує на швидкість, яка перевищує 2100 км/с.

Відео рекордного вибуху на Сонці

Наскільки це загрожує Землі

Потенційний вплив КВМ, спрямованих на Землю, заслуговує на увагу, оскільки вони можуть викликати геомагнітні бурі, здатні вивести з ладу електромережі та іншу критично важливу інфраструктуру. Крім того, ці бурі можуть посилювати видовищність полярних сяйв, створюючи більш інтенсивні прояви, видимі на більших територіях, як полярні сяйва в Україні.

Хоча атмосфера Землі захищає планету від шкідливого випромінювання сонячних спалахів, їхні наслідки не є зовсім незначними. Сьогоднішній спалах X2.8, наприклад, спричинив глибоке короткохвильове радіо відключення над Америкою, як повідомляє SpaceWeather.com.

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Оскільки сонячна активність має 11-річний цикл, фаза найвищої активності саме перебуває на 2023-2024 роки. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США прогнозує, що 25-й сонячний цикл досягне свого піку між січнем і жовтнем наступного року. Таким чином, вчені та космічні ентузіасти очікують подальших сонячних подій у найближчому майбутньому.