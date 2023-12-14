Лівійське пустельне скло, відоме своєю красою і рідкістю, було предметом різних теорій щодо його походження, включаючи вулканічну активність на Місяці, удари блискавок, що утворюють фульгурити, осадові або гідротермальні процеси і вибухи метеоритів.

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У нещодавньому дослідженні було застосовано передові технології мікроскопії, зокрема, трансмісійну електронну мікроскопію (ТЕМ), для ретельного вивчення зразків з регіону Аль-Джауф на південному сході Лівії.

Дослідження показало наявність дрібних мінералів, зокрема різних типів оксиду цирконію (ZrO2), у склі. Особливе значення мали два поліморфи ZrO2 – кубічний цирконій і рідкісний орто-II або OII. Кубічний цирконій, який зазвичай використовується в ювелірній справі як синтетичний замінник алмазу, утворюється при високих температурах від 2 250 до 2 700 градусів за Цельсієм. Водночас орто-ІІ потребує дуже високого тиску, приблизно 130 000 атмосфер.



Лівійське пустельне скло / Фото Elizaveta Kovaleva

Виявлені умови тиску і температури дають переконливі докази того, що скло утворилося внаслідок падіння метеорита. Однак таємниця залишається нерозкритою до кінця, оскільки материнський кратер, де метеорит мав би вдаритися об поверхню Землі, досі не вдалося виявити.

Існуючі відомі метеоритні кратери, такі як GP і Oasis вважаються занадто малими і віддаленими, щоб пояснити значну кількість ударного скла, сконцентрованого в одній області.

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Провідний науковець дослідження визнає, що, хоча частина таємниці була розгадана, з'являється все більше запитань. Пошуки зниклого кратера піднімає низку питань про його можливе місцезнаходження, розмір і потенційні зміни внаслідок ерозії, деформації або піщаного покриву.

Очікується, що майбутні дослідження включатимуть дистанційне зондування в поєднанні з геофізикою, щоб розгадати решту загадок походження лівійського пустельного скла.