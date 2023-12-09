Ці сліди є великою загадкою для вчених, адже навіть найдавніші предки птахів не з'являться раніше 60 мільйонів років тому. Про них відомо вже давно, але команда з Кейптаунського університету в Південній Африці вирішила провести більш детальний аналіз скам'янілостей, які були взяті з чотирьох різних місць у цьому регіоні.

Дивіться також Знайдено череп гігантського хижака, що жив задовго до динозаврів

Загадка слідів

Розглядаючи свідчення, знайдені на ділянці Мафутсенг, що являє собою 80-метрову ділянку слідів, дослідники змогли ідентифікувати два окремі види (або морфотипи) відбитків, що належать до категорії Trisauropodiscus – саме так раніше називали ці птахоподібні трипалі сліди.



Частина слідів невідомої древньої тварини / Фото PLOS ONE

Наші результати свідчать про те, що існує два різних морфотипи Trisauropodiscus, один з яких нагадує сліди птахів,

– пишуть у своїй статті геологи Міенга Абрахамс та Емесе Борді.

За словами дослідників, перший морфотип мав більші та довші ступні, з пальцями, розташованими ближче один до одного. Ці сліди не відрізняються від іншого типу скам'янілих слідів, Anomoepus, які, на думку дослідників, були залишені певним видом динозаврів.

Що стосується другого типу, то ці сліди в середньому вдвічі менші за розміром і більші в ширину, ніж у висоту, з тоншими пальцями на ногах. Саме цей морфотип є більшою загадкою, адже він близький до сучасних птахів.



Частина слідів невідомої древньої тварини / Фото PLOS ONE

Дослідники припускають, що сліди, які підпадають під другу категорію морфотипів, були залишені найдавнішими предками птахів. Іншими словами, динозаври, можливо, почали проявляти деякі птахоподібні риси набагато раніше, ніж ми досі вважали.

Як відомо, сучасні птахи еволюціонували саме з деяких видів динозаврів, котрі своєю чергою є нащадками рептилій.

Те, що ці сліди з Південної Африки, датовані пізнім тріасом, так сильно нагадують кайнозойські та сучасні сліди птахів, підтверджує конвергентну морфологію лап пізньомезозойських архозаврів і переконливо свідчить про те, що походження птахоподібної морфології стопи налічує щонайменше 210 мільйонів років,

– пишуть дослідники.

Таємницю того, який саме древній звір залишив ці сліди, ще належить розгадати, але дослідники вважають, що це мав бути якийсь трипалий архозавр – гілка еволюційного дерева, яка в певний момент розділилася, породивши сучасних птахів і крокодилів.