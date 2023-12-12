Місцевий палеонтолог Стів Етчес висловив своє здивування знахідкою, заявивши, що це одна з найкращих скам'янілостей, з якими він коли-небудь працював. Його унікальність полягає в тому, що він цілий.

А тим часом Динозаври можуть бути причиною відносно короткої тривалості життя людини

Що знайшли науковці

Пліозавр – тип морського хижака, що був відомий своїми величезними розмірами, деякі з них сягали близько 12 метрів у довжину. Ентузіастів скам'янілостей та науковців особливо заінтригував добре збережений стан зразка, що надає цінну можливість вивчити його анатомію та хижі звички.



Скам'янілий зуб пліозавра / Фото TONY JOLLIFFE

Аспірант палеобіології Брістольського університету Андре Роу розповів BBC, що пліозавра можна порівняти з "підводним тиранозавром" через його грізні щелепи, наповнені гострими як бритва зубами. Ці істоти могли генерувати 33 000 ньютонів сили своїми масивними укусами, що перевершувало силу укусу морського крокодила і конкурувало з силою укусу тиранозавра.



Пліозавр на полюванні / Фото BBS Studio

Історія знахідки

Череп був знайдений ентузіастом скам'янілостей Філом Джейкобсом, який помітив кінчик морди, що стирчав зі скелі на узбережжі. Подальша операція з вилучення черепа, проведена міжнародною командою науковців, вимагала місяців ретельної роботи, включаючи спуск на висоті 20 метрів над пляжем, щоб витягти череп з навколишньої скелі.

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Попри складні умови, Етчес оптимістично налаштований щодо потенціалу нових відкриттів: "Я ставлю своє життя на те, що решта тварини там".

Швидко еродуюче середовище вздовж узбережжя Юрського періоду може виявити додаткові кістки в майбутньому, що дасть змогу глибше пізнати стародавній світ цих жахливих морських монстрів.