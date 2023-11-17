Деталі відкриття

Дані про вид Qianlong shouhu були вперше введені в науковий обіг у 2023 році. У його назві поєднано кілька слів: "Цянь" – назва провінції Гуйчжоу, де знайдено викопні рештки, "лун" – можна перекласти як "дракон". Видова назва "Шоуху" походить від китайського слова, що означає "охорона", оскільки дорослі особини знайдені ніби на посту біля кладок.

Дивіться також Посуха відкрила вченим одні з найбільших слідів динозавра

Наше розуміння розмноження динозаврів докрейдового періоду ускладнене, оскільки відповідних скам'янілостей досі не зустрічалося. Зараз у нашому розпорядженні три скелети дорослих особин і п'ять кладок, що містять яйця з ембріонами нового зауроподоморфа. Вони виявлені на південному заході Китаю. Ці ранньоюрські скам'янілості слугують переконливим доказом існування найбільш ранніх відомих шкірястих яєць,

– йдеться у статті.

Існує кілька доказів на користь того, що яйця цього виду і, ймовірно, інших ранніх зауроподоморфів, були шкірястими, тобто чимось середнім між м'якими та твердими.

По-перше, товщина шкаралупи порівняно з масою яйця подібна до товщини шкаралупи інших збережених шкірястих яєць – зазвичай 70-200 мікрометрів.

По-друге, яйця мають аналогічної гостроти краї розбитої шкаралупи, як у деяких шкірястих яєць черепах. Подібні краї, звісно, спостерігаються й у яєць із твердою шкаралупою, але вчені кажуть, що яйця динозавра Qianlong shouhu більше нагадують шкірясті тим, що мають характерного розміру шматочки шкаралупи, коли розбиваються.

Дослідники також кажуть, що поверхня яйця, судячи з усього, була зморшкуватою, а форма витягнута і не така правильна, як у яєць із твердою шкаралупою.



Порівняння різних типів яєць: a – м'яка, b та c – шкіряста, d та e – жорстка. Шкаралупа, помічена як "c" належить динозавру Qianlong shouhu / Фото IVPP

Ембріони всередині яєць вдалося розглянути завдяки сучасним методам, зокрема комп'ютерній томографії. Виявилося, що дитинчата мали дещо іншу форму черепа, ніж дорослі особини, і в них було менше зубів. А будова їхніх верхніх і нижніх кінцівок дає змогу зробити висновок про те, що діти Qianlong ходили на чотирьох ногах, тоді як дорослі особини — на двох. Дорослі тварини важили близько тонни, а розмір тіла сягав шести метрів.

Цікаво також, що ембріони цих динозаврів, які готувалися до вилуплення, приймали позу, середню між тією, що властива дитинчатам крокодилів, і тією, в якій вилуплюються пташенята.