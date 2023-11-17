Деталі відкриття
Дані про вид Qianlong shouhu були вперше введені в науковий обіг у 2023 році. У його назві поєднано кілька слів: "Цянь" – назва провінції Гуйчжоу, де знайдено викопні рештки, "лун" – можна перекласти як "дракон". Видова назва "Шоуху" походить від китайського слова, що означає "охорона", оскільки дорослі особини знайдені ніби на посту біля кладок.
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Наше розуміння розмноження динозаврів докрейдового періоду ускладнене, оскільки відповідних скам'янілостей досі не зустрічалося. Зараз у нашому розпорядженні три скелети дорослих особин і п'ять кладок, що містять яйця з ембріонами нового зауроподоморфа. Вони виявлені на південному заході Китаю. Ці ранньоюрські скам'янілості слугують переконливим доказом існування найбільш ранніх відомих шкірястих яєць,
– йдеться у статті.
Існує кілька доказів на користь того, що яйця цього виду і, ймовірно, інших ранніх зауроподоморфів, були шкірястими, тобто чимось середнім між м'якими та твердими.
- По-перше, товщина шкаралупи порівняно з масою яйця подібна до товщини шкаралупи інших збережених шкірястих яєць – зазвичай 70-200 мікрометрів.
- По-друге, яйця мають аналогічної гостроти краї розбитої шкаралупи, як у деяких шкірястих яєць черепах. Подібні краї, звісно, спостерігаються й у яєць із твердою шкаралупою, але вчені кажуть, що яйця динозавра Qianlong shouhu більше нагадують шкірясті тим, що мають характерного розміру шматочки шкаралупи, коли розбиваються.
- Дослідники також кажуть, що поверхня яйця, судячи з усього, була зморшкуватою, а форма витягнута і не така правильна, як у яєць із твердою шкаралупою.
Порівняння різних типів яєць: a – м'яка, b та c – шкіряста, d та e – жорстка. Шкаралупа, помічена як "c" належить динозавру Qianlong shouhu / Фото IVPP
Ембріони всередині яєць вдалося розглянути завдяки сучасним методам, зокрема комп'ютерній томографії. Виявилося, що дитинчата мали дещо іншу форму черепа, ніж дорослі особини, і в них було менше зубів. А будова їхніх верхніх і нижніх кінцівок дає змогу зробити висновок про те, що діти Qianlong ходили на чотирьох ногах, тоді як дорослі особини — на двох. Дорослі тварини важили близько тонни, а розмір тіла сягав шести метрів.
Цікаво також, що ембріони цих динозаврів, які готувалися до вилуплення, приймали позу, середню між тією, що властива дитинчатам крокодилів, і тією, в якій вилуплюються пташенята.