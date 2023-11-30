Що сталось і чого нам чекати

Як пишуть спостерігачі, джерелом викиду є група сонячних плям 3500, розташованих майже в центрі зверненого до Землі сонячного диска. Не так давно вони потрапили в об’єктиви наших телескопів.

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Щоб дістатися до планети, зарядженим частинкам потрібно 2-3 доби. Це означає, що вже наприкінці дня 30 листопада або, що ймовірніше, рано-вранці 1 грудня викид зіткнеться з магнітним полем.

На цих зображеннях у різних спектрах світла можна побачити, як спалах виривається з групи сонячних плям 3500 у центрі зорі / Фото SpaceWeatherLive

Не так давно подібний викид спровокував червоне полярне сяйво, яке просунулося напрочуд далеко на південь і було видиме навіть в Україні, де зазвичай таких явищ не буває.

Наразі прогнозують магнітну бурю потужністю G4 (найпотужніша з можливих – G5).

(найпотужніша з можливих – G5). Метеорологічні служби попереджають, що це може спричинити проблеми зі зв'язком і супутниками GPS.

За хорошої погоди полярні сяйва, можливо, знову можна буде спостерігати в Україні

На жаль, вчені не дають прогнозів для нашої півкулі, але на опублікованих схемах можна бачити, що сяйва накриють всю Канаду і частину території Сполучених Штатів.



Прогнозоване поширення полярних сяйв 30 листопада або 1 грудня 2023 року / Фото NOAA

Нагадаємо, останнім часом Сонце збільшує свою активність, яка підпорядковується 11-річному циклу. Проте нинішній цикл дивує вчених — він один із найпотужніших за всю історію спостережень. Пік передбачали у 2025 році, проте все частіше вчені говорять про те, що він настане вже у 2024-му.