Що сталось і чого нам чекати
Як пишуть спостерігачі, джерелом викиду є група сонячних плям 3500, розташованих майже в центрі зверненого до Землі сонячного диска. Не так давно вони потрапили в об’єктиви наших телескопів.
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Щоб дістатися до планети, зарядженим частинкам потрібно 2-3 доби. Це означає, що вже наприкінці дня 30 листопада або, що ймовірніше, рано-вранці 1 грудня викид зіткнеться з магнітним полем.
На цих зображеннях у різних спектрах світла можна побачити, як спалах виривається з групи сонячних плям 3500 у центрі зорі / Фото SpaceWeatherLive
Не так давно подібний викид спровокував червоне полярне сяйво, яке просунулося напрочуд далеко на південь і було видиме навіть в Україні, де зазвичай таких явищ не буває.
- Наразі прогнозують магнітну бурю потужністю G4 (найпотужніша з можливих – G5).
- Метеорологічні служби попереджають, що це може спричинити проблеми зі зв'язком і супутниками GPS.
- За хорошої погоди полярні сяйва, можливо, знову можна буде спостерігати в Україні
На жаль, вчені не дають прогнозів для нашої півкулі, але на опублікованих схемах можна бачити, що сяйва накриють всю Канаду і частину території Сполучених Штатів.
Прогнозоване поширення полярних сяйв 30 листопада або 1 грудня 2023 року / Фото NOAA
Нагадаємо, останнім часом Сонце збільшує свою активність, яка підпорядковується 11-річному циклу. Проте нинішній цикл дивує вчених — він один із найпотужніших за всю історію спостережень. Пік передбачали у 2025 році, проте все частіше вчені говорять про те, що він настане вже у 2024-му.