Активність сонячних плям розпочалася з появою першої групи, AR3490, 18 листопада, за якою слідом за нею з'явилася ще одна, AR3491. Відстежувана за допомогою геліосейсмічних поштовхів, які вплинули на загальну вібрацію Сонця, область сонячних плям відтоді фрагментувалася, даючи початок новим темним плямам, утворюючи те, що було описано як "сонячний архіпелаг".

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Наскільки ці плями небезпечні для нас

З моменту своєї появи ці сонячні плями вже випромінювали 16 спалахів С-класу і 3 спалахи М-класу за останні чотири дні, що викликало застереження експертів про ймовірність нових спалахів, включаючи потенціал спалахів Х-класу, найпотужнішого типу.

Підвищена сонячна активність може також призвести до утворення корональних викидів маси (КВМ) – масивних скупчень заряджених сонячних частинок, які можуть вдарити по Землі і спровокувати геомагнітні бурі.

Активність сонячних плям супроводжується великими плазмовими петлями, визначеними як сонячні протуберанці. Астрономи попереджають, що ці петлі можуть відірватися в будь-який момент, залишивши після себе тимчасові "вогняні каньйони" на поверхні Сонця.

Як важливий показник наближення Сонця до піку 11-річного сонячного циклу, відомого як сонячний максимум, вчені очікують збільшення частоти і розміру сонячних плям. Поява трьох груп сонячних плям у південній півкулі Сонця за останні дні ще більше посилює думку про те, що Сонце швидко наближається до періоду підвищеної сонячної активності.

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Метеоролог і фотограф полярних сяйв Кріс Віклунд відзначив масштаб цієї області сонячних плям, назвавши її "ймовірно, найбільшою" з тих, що спостерігалися в поточному сонячному циклі. Зважаючи на потенційну можливість цілої низки сонячних спалахів і геомагнітних бур у найближчі тижні, науковці та космічні ентузіасти готуються до періоду вкрай високої активності нашої зорі.