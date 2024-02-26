Європейське космічне агентство (ESA) опублікувало серію зображень, що показують останні моменти загибелі супутника, зняті камерами на борту сусідніх супутників, якими керує австралійська космічна компанія HEO, інформує 24 Канал.

Дивіться також На Сонці відбувся найпотужніший за останні 7 років спалах

На знімках видно, як ERS-2 падає в атмосферу з висоти близько 289 кілометрів над Землею, нагадуючи винищувач із "Зоряних воєн".

Чому супутник звели з орбіти

ERS-2 був виведений з експлуатації в 2011 році, але йому знадобилося ще 13 років, щоб зійти з орбіти і знову увійти в атмосферу. Супутник використав залишки палива, щоб знизити свою орбіту і звільнити місце для інших супутників. На той час, коли він досягнув атмосфери, у нього не залишилося палива, і його входження в атмосферу було неконтрольованим.

Свого часу це був найсучасніший космічний апарат для спостереження Землі, коли-небудь розроблений і запущений Європою. Він мав набір датчиків та інструментів, які збирали дані про різні аспекти довкілля Землі, такі як озоновий шар, льодовиковий покрив, океани, рослинність та хімічний склад атмосфери.

Супутник допоміг вченим зрозуміти серйозність глобального потепління і зміни клімату, наприклад, виявивши, що льодовиковий покрив Землі, який колись вважався стабільним, насправді тане швидкими темпами. Він також надав цінну інформацію для прогнозування погоди, боротьби зі стихійними лихами та навігації.

Читайте на сайті Що станеться з мертвим тілом, якщо воно опиниться в космосі

Більша частина супутника розпалася і згоріла через величезну силу тяжіння, а уламки, що залишилися, впали в океан. ESA заявило, що повернення супутника в атмосферу не становило загрози для людей або майна на землі.

У ESA заявили, що спадщина ERS-2 продовжує жити завдяки супутникам-наступникам, таким як Envisat, Sentinel і Copernicus, які продовжують стежити за здоров'ям Землі і приносити користь суспільству.