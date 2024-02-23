Як інформує 24 Канал, в рамках місії IM-1, яка є частиною програми NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), апарат Odysseus успішно сів на Місяць. Це стало першою успішною висадкою американського апарату на поверхню природного супутника Землі з 1972 року.

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Не все так добре, але надія є

Після передбачуваного часу висадки апарата на Місяць, команда місії не змогла одразу зв'язатися з ним. Для цього знадобилося приблизно 10 хвилин.

Хоча сигнал з апаратом зараз є дуже слабким, аварійна система може відіграти ключову роль у вирішенні цієї проблеми. За даними фахівців, система автоматичної діагностики активується через 15 хвилин після ймовірної посадки і може спробувати встановити зв'язок через резервні антени.

Очікується, що найбільша антена Deep Space Network встановить зв'язок з апаратом протягом наступних 13-14 годин. Команда зберігає надію на успішну відновлення зв'язку і планує чекати на сеанс зв'язку через цю антену перед остаточними висновками про статус апарату.

Водночас наявність сигналу однозначно свідчить про те, що апарат Odysseus цілий. Адміністратор NASA Білл Нельсон привітав команду з успішною висадкою на Місяць відзначивши це велике досягнення.



Odysseus / Фото Intuitive Machines

На борту корабля Odysseus перебуває п'ять наукових інструментів NASA. Серед них: