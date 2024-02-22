Частинки пилу є залишками зіткнень між крижаними об'єктами в поясі Койпера, кільці уламків за орбітою Нептуна.

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Вчені передбачали, що щільність пилу різко зменшиться після того, як зонд перетне позначку 55 астрономічних одиниць (а.о.), або 8,2 мільярда кілометрів від Сонця. Однак дані, отримані з приладу Стьюдента (Student Dust Counter, SDC), показали, що щільність пилу залишалася високою навіть на відстані 58 а.о., або 8,7 мільярда кілометрів від Сонця.

Це свідчить про те, що або пояс Койпера набагато ширший, ніж вважалося раніше, або що тиск сонячного випромінювання посилюється наявністю більшої кількості фрагментів криги, які випаровуються під дією сонячних променів.

Інструмент SDC, який складається з 14 плівкових детекторів, що вимірюють зміни заряду, спричинені ударами пилу, є першим інструментом, створеним студентами, який полетів у планетарну місію NASA.

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Зонд New Horizons, який був запущений у 2006 році, досі працює і продовжує досліджувати край Сонячної системи. Вчені сподіваються, що він зможе досягти 80 а.о., або 12 мільярдів кілометрів від Сонця, і, можливо, далі. Наступною метою апарата є невеликий об'єкт поясу Койпера під назвою 2014 MU69, з яким він зустрінеться в січні 2024 року.