Об'єкт, названий J0529-4351, розташований у сузір'ї Живописця, на відстані 12 мільярдів світлових років від Землі.

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Спершу його прийняли за дуже яскраву зорю в нашій Галактиці. Однак згодом дослідники помітили, що він надто яскравий.

Об'єкт перевершує Сонце в 600 трильйонів разів і має акреційний диск – диск матерії, що обертається навколо чорної діри, діаметром 7 світлових років , що в 15 000 разів більше, ніж відстань між Сонцем і Нептуном.

і має акреційний диск – диск матерії, що обертається навколо чорної діри, , що в 15 000 разів більше, ніж відстань між Сонцем і Нептуном. Лише минулого року астрономи з Австралійського національного університету змогли ідентифікувати об'єкт, як квазар, використовуючи дані телескопа SkyMapper і Дуже великого телескопа (VLT) Європейської південної обсерваторії.

Чорна діра в цьому квазарі-рекордсмені зростає в масі на величину, еквівалентну одному Сонцю на день, що робить його найшвидше зростаючою чорною дірою на сьогодні.

Дослідники відзначають, що пошук квазарів є складним завданням, оскільки вимагає точних спостережень за великими ділянками неба. Обсяг даних настільки великий, що для їх аналізу та виявлення квазарів часто використовують моделі штучного інтелекту.

Але ці моделі навчаються на наявних даних, тобто розпізнають лише об'єкти, схожі на відомі. І якщо новий квазар, як у цьому випадку, яскравіший за будь-який з попередніх, алгоритм ШІ може відкинути його і класифікувати як сусідню зорю.

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Унікальні властивості J0529-4351 допоможуть вченим уточнити масу надмасивної чорної діри і виміряти її обертання навколо своєї осі в найближчому майбутньому за допомогою інструменту GRAVITY+, який буде встановлено на VLT. Дослідники зможуть оцінити зв'язок між масою надмасивних чорних дір і яскравістю їхнього випромінювання.