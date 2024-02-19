Космічний корабель "Оріон" наразі проходить останні приготування в Космічному центрі Кеннеді у Флориді, де інженери NASA встановлюють захисні панелі та системи життєзабезпечення.

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Навесні цього року космічний корабель також пройде вакуумні випробування, щоб забезпечити його готовність до суворих умов космосу.

Коротко про місію "Артеміда-2"

Екіпаж "Артеміди-2" складатиметься з астронавтів NASA Ріда Вайзмена, Віктора Гловера, Крістіни Кох та канадського астронавта Джеремі Хансена. Вони стануть першими людьми, які полетять на кораблі Orion, що вже здійснив два випробувальні польоти без екіпажу у 2014 та 2018 роках.

Місія триватиме близько 10 днів і віднесе екіпаж приблизно на 400 000 кілометрів від Землі – далі, ніж будь-хто з людей коли-небудь літав раніше.

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"Артеміда-2" є частиною амбітної місячної програми NASA, яка має на меті висадити першу жінку і першу кольорову людину на Місяць до 2026 року. Програма також планує побудувати постійну базу на південному полюсі Місяця і використовувати Місяць як ворота для майбутніх досліджень Марса і не тільки.