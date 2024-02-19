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Місячний посадковий модуль компанії Intuitive Machines вже на шляху до Місяця після успішного запуску в четвер. Він встиг зробити кілька неймовірних знімків Землі, поки був ще недалеко від дому.

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Сьогодні компанія поділилася першою партією зображень з місії IM-1 у соцмережі X після того, як у попередньому дописі підтвердила, що космічний апарат "перебуває у відмінному стані". Поряд з видом на Землю і деякими частковими селфі посадкового модуля класу Nova-C на прізвисько "Одіссей", ви навіть можете побачити другий ступінь SpaceX Falcon 9, що падає вдалині після відділення.

"Intuitive Machines успішно передала на Землю перші зображення місії IM-1 16 лютого 2024 року. Зображення були зроблені невдовзі після відокремлення другого ступеня SpaceX під час першої подорожі Intuitive Machines на Місяць в рамках ініціативи NASA CLPS"

Odysseus планує здійснити спробу посадки на Місяць 22 лютого. Поки що, схоже, все йде добре. Посадковий модуль пройшов деякі ключові етапи перед приземленням, включаючи запуск двигуна. За словами Intuitive Machines, це стало "першим в історії запалюванням двигуна на рідкому метані та рідкому кисні в космосі".

Нагадаємо, модуль везе на супутник Землі низку вантажів, деякі з яких перевозять для NASA, тоді як інші – повністю приватні. Наприклад, на Місяць летять кілька скульптур Джеффа Кунса, 1,3-кілограмова система з двома камерами під назвою ILO-X, за допомогою якої зроблять ширококутні та вузькокутні зображення нашої галактики з Місяця, а також невеликі диски під назвою "Лунаграми" від Galactic Legacy Labs, які містять повідомлення з Землі, в тому числі текст, зображення, аудіо та архіви з різних баз даних.