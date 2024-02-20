З.Н. Османов, співробітник Інституту пошуку позаземного розуму (SETI), припускає, що крихітні пилинки, які містять живі організми, могли подорожувати на величезні відстані під тиском сонячного випромінювання.

Читайте на сайті Зонди інопланетних цивілізацій, можливо, вже відвідували Землю, кажуть науковці

За його оцінками, у нашій галактиці Молочний Шлях може існувати до 3×107 планет, на яких потенційно може існувати примітивне життя.

Варто наголосити, що стаття ще не пройшла рецензування. Водночас вона ґрунтується на популярній концепції панспермії, яка стверджує, що життя може переноситися між світами за допомогою астероїдів або комет.

Османов стверджує, що частинки пилу є більш ефективними і поширеними носіями життя, ніж більші тіла.

Однак у статті не йдеться про походження пилу, що містить життя, або про те, як він зміг вижити в суворих умовах космосу. Вона також не пояснює, як пил міг призвести до виникнення складних форм життя.

Астрофізик не стверджує, що існує нескінченна кількість планет, на яких дійсно існує життя. Швидше за все, існує експоненціальна кількість світів, які потенційно можуть підтримувати так зване "примітивне" життя, або види одноклітинних організмів, які призвели до появи більш складних істот тут, на Землі.

Дивіться також На ньому полетять на Місяць: NASA показало космічний корабель "Оріон" зсередини

Водночас ніхто не запропонував хорошого пояснення того, звідки саме береться цей пил, або чому він взагалі призвів до появи життя. Ця невирішеність, на жаль, може призвести до того, що ця захоплююча концепція та інші подібні до неї залишаться лише теоретичними.