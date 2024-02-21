Дослідження, опубліковане в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, ставить під сумнів поширену ідею про те, що Всесвіт наповнений загадковою речовиною, яка називається темною енергією, що зумовлює його розширення, інформує 24 Канал. Натомість дослідники припускають, що розширення Всесвіту може відбуватися шляхом постійного поглинання інших всесвітів.

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Деталі дослідження

Науковці розробили математичну модель, щоб дослідити гіпотетичний вплив цих теоретичних процесів на еволюцію нашого Всесвіту. Їхні розрахунки показали, що злиття з іншими всесвітами повинно збільшити об'єм нашого рідного всесвіту, а наші інструменти можуть фіксувати ці процеси, як розширення всесвіту.

Дослідники також розрахували швидкість з якою наш Всесвіт розширюється, використовуючи свою теорію. Вони стверджують, що їхні розрахунки ближче відповідають спостереженням, ніж традиційна Стандартна космологічна модель.

Теорія авторів також вирішує проблему космологічної інфляції – загадкового надшвидкого розширення, яке відбувалося в перші моменти існування Всесвіту. Фізики раніше припускали, що це розширення було спричинене "інфлатоном" – гіпотетичним полем, яке керувало надшвидким розширенням у перші мілісекунди після Великого вибуху.

Колись давно наш Всесвіт теж було поглинуто… можливо

У новому дослідженні автори припускають, що надшвидке раннє розширення могло бути спричинене поглинанням нашого молодого Всесвіту більшим всесвітом.

Після такого поглинання наш новий розширений Всесвіт продовжував зіштовхуватися і поглинати інші "дитячі всесвіти".

Наше пізнє розширення Всесвіту відрізняється від стандартних космологічних прогнозів, і ми вважаємо, що спостереження з телескопа "Евклід" і телескопа "Джеймс Вебб" дозволять визначити, яка модель найкраще описує сучасне розширення нашого Всесвіту,

– розповів в інтерв'ю Live Science Йосіюкі Ватабікі, фізик з Токійського технологічного інституту.

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Хоча теорія авторів дозволяє вирішити деякі важливі проблеми сучасної космології, лише дані спостережень можуть підтвердити їхню гіпотезу. Наразі проводиться багато експериментів з вивчення властивостей мікрохвильового фону, тому вчені, можливо, зможуть відповісти на ці фундаментальні питання в майбутньому.