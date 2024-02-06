Спочатку розроблений для скромних п'яти польотів, 1,8-кілограмовий Ingenuity перевершив усі очікування, здійснивши 72 підйоми та посадки протягом майже трьох земних років.
А тим часом Марсохід Perseverance досяг ідеального місця для пошуку слідів стародавнього життя
Польоти Ingenuity стали важливим етапом в історії дослідження Червоної планети та поклали початок розвитку позаземної авіації. Варто зазначити, що польоти та маневри Ingenuity у розрідженій марсіанській атмосфері були здійснені з безпрецедентною точністю.
Кінець місії Ingenuity
Однак 18 січня 2024 року під час останнього польоту сталася трагедія: лопаті гелікоптера зіткнулися з марсіанською поверхнею, внаслідок чого він назавжди приземлився.
Пошкоджена лопать Ingenuity / Фото NASA
Попри зусилля, спрямовані на допомогу марсоходу Perseverance у його науковій місії, подорож Ingenuity завершилася несподівано, а його доля була вирішена непередбачуваною аварією.
Останнє фото Ingenuity серед пісків Марса / Фото NASA
Зображення, зроблене камерою Mastcam-Z марсохода 4 лютого 2024 року.
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Тепер, коли марсохід Perseverance продовжує свою місію, покинута фігура Ingenuity слугує нагадуванням про впертість, випробування та перемоги, які потрібні людству для дослідження далеких світів.