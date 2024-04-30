В частности Starship и Blue Moon доставят на спутник луноходы, которые будут использованы для исследования Луны. Сейчас они разрабатываются тремя компаниями: Intuitive Machines, Lunar Outpost и Astrolab, о которых мы упоминали ранее.
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Как и их предшественники, использовавшиеся во время высадки на Луну "Аполлонов", эти луноходы будут негерметичными., Это означает, что астронавты программы "Артемида" должны будут оставаться в скафандрах Axiom xEVA во время работы на них.
Кроме того, эти аппараты должны быть дистанционно управляемыми в отсутствие астронавтов и оснащены роботизированной рукой для выполнения лунных операций.
Партнерство с Японией
Один аппарат все же будет своеобразной исследовательской базой на колесах. Речь идет именно о японском луноходе, который в рамках партнерства Японского космического агентства JAXA и NASA будет предоставлен последней в обмен на отправку на Луну японского астронавта.
Этот аппарат под названием "Лунный крейсер" разрабатывает Toyota и он будет оснащен разворачивающимися солнечными батареями, и грузовым отсеком для размещения наземного оборудования и экспериментов. Внутри этого транспортного средства астронавты смогут находиться без скафандров.
Новые версии Starship и Blue Moon
Как мы уже упоминали выше, весь этот груз включая астронавтов миссии Artemis на Луну доставят Starship компании SpaceX и лунный спускаемый модуль Blue Moon компании Blue Origin.
Однако NASA решило также подготовить полностью грузовые версии этих аппаратов для будущих посадок без экипажа.
Зачем NASA новые грузовые корабли?В то время как Intuitive Machines планирует использовать свой собственный посадочный модуль, если он будет выбран, другим трем компаниям понадобятся рейсы на Луну и способ мягкой посадки на поверхность. И SpaceX, и Blue Origin уже планировали грузовые вариации своих спусковых аппаратов Starship и Blue Moon, однако теперь NASA станет официальным заказчиком после того, как в ноябре прошлого года включила соответствующие опции в каждый контракт HLS.
На новых рендерах, которыми поделилось NASA, показаны гораздо большие краны для работы с грузом, в отличие от меньших лифтов или лестниц для экипажей. Это понадобится не только марсоходам, поскольку NASA планирует построить постоянную лунную базу, которая продлится десятилетиями.
Обновленные грузовые версии аппаратов Starship и Blue Moon Mark 1 / Фото NASA
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SpaceX также планирует построить лунную базу на пути к колонизации Марса, поэтому внешние инвестиции NASA для них просто беспроигрышные.
Спускаемый аппарат Blue Moon Mark 1 компании Blue Origin будет грузоподъемным в отличие от пилотируемого корабля Mark 2. С ростом интереса к освоению Луны Blue Origin будет выгодно иметь полноразмерный грузовой лунный корабль.