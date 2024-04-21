Виступаючи перед Комітетом з питань асигнувань Палати представників, Нельсон висловив занепокоєння щодо секретної космічної програми Китаю, припустивши, що вона може просувати військові цілі під виглядом мирних досліджень. Він наголосив на важливості збереження лідерства США в космосі на тлі зростаючих досягнень Китаю.

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Ми вважаємо, що значна частина так званої цивільної космічної програми Китаю є військовою програмою. І я думаю, що ми, по суті, перебуваємо в гонці,

– заявив Білл Нельсон під час виступу на Капітолійському пагорбі.

Твердження Нельсона перегукуються з попередніми заявами, в яких він застерігав від недооцінки можливостей Китаю і попереджав про потенційні загрози космічному домінуванню США. Зокрема, раніше він звинувачував Китай у шпигунстві та амбіціях експлуатувати місячні ресурси для власної вигоди всупереч міжнародним угодам.

Китай все заперечує

Хоча китайські офіційні особи заперечують ці заяви, така риторика вкотре підкреслює ескалацію напруженості на світовій космічній арені. Оскільки NASA шукає значне фінансування для своїх майбутніх проєктів, зауваження Нельсона слугували, зокрема, аргументом на користь збільшення інвестицій в американські космічні ініціативи для забезпечення стратегічних переваг і сприяння мирним дослідженням.

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В останні кілька років космічна гонка між США та Китаєм лише набирає обертів. Зокрема обидві країни змагаються у першості в кількох напрямках: висадці на Місяць та Марс. В цьому контексті коментарі Нельсона спонукають до роздумів про динаміку, що формує міжнародну космічну політику, і конкуренцію, що розвивається між провідними космічними державами.