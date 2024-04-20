Як побачити комету

21 квітня комета 12P/Понс-Брукса шириною 17 кілометрів досягне перигелію – найближчої до Сонця точки. У цей момент вона перебуватиме на відстані близько 232 мільйонів кілометрів від нашого світила. І хоча це й може звучати як надзвичайно велика відстань, цього достатньо, щоб сонячні вітри здували з комети її верхню оболонку й руйнували космічне тіло, змушуючи його випромінювати яскраве зелене світло.

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Таке положення зробить комету значно яскравішою і легшою для спостереження на нічному небі одразу після заходу Сонця. Однак при зоряній величині близько 5,9 вона може бути невидимою неозброєним оком – чим менша зоряна величина, тим яскравіший об'єкт.

Допомогти тут може хороший телескоп, фотоапарат або пристойний бінокль для спостереження за зірками.

21 квітня, а також кілька ночей до і після, будуть найкращим часом для спостереження комети в її найяскравішому вигляді. Спостерігачам у північних широтах, можливо, буде складніше побачити об'єкт, оскільки він перебуватиме в сяйві заходу сонця.

Зазвичай комети найяскравіші і найлегші для спостереження, коли вони досягають найближчої точки до Землі. Але це станеться аж у червні. А в цей момент комета змінить своє положення щодо Землі й уже буде видима лише з Південної півкулі, нижче екватора. Тобто в Україні її вже не можна буде спостерігати.

Щоб з'ясувати точне положення комети, скористайтеся сайтом TheSkyLive.com. Ви зможете побачити конкретну точку неба, де слід шукати "Матір драконів".

Вчені також сподіваються, що комета спалахне з новою силою, коли наблизиться на Сонця на найменшу відстань, і стане ще яскравішою. Однак це залежатиме лише від випадку. Раніше вона вже спалахувала, через що у неї з'явилися два великі зелені хвости газу, які порівняли з рогами, давши об'єкту назву "комета диявола".