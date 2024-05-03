Во время визита в Киев 3 мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон сообщил, что Лондон предоставит три миллиарда фунтов стерлингов ежегодной военной помощи Украине. По его словам, Великобритания будет предоставлять подобную помощь "сколько это будет нужно".
Смотрите также США могли закупить 81 боевой советский самолет у страны-союзницы России, – Kyiv Post
Украина имеет право на защиту
Камерон рассказал, что Великобритания будет предоставлять три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно столько, сколько будет необходимо. Также он отметил, что Лондон пока исчерпал все оборудование, что мог предоставить срочно. Он также добавил, что этот пакет помощи был крупнейшим из тех, что предоставляла Великобритания до сих пор.
Самое главное из заявления Камерона – это то, что Украина имеет полное право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России. По его словам, только Киев решает, как, когда и по каким целям применять британское оружие.
Украина имеет на это право. Подобно тому, как Россия наносит удар по целям в глубине Украины, вполне понятно, почему Украина испытывает потребность убедиться, что она может защититься,
– сказал Камерон.
Что еще известно о помощи Британии Украине
- Великобритания, которая с первых дней является сильным союзником Украины, 23 апреля 2024 года объявила о крупнейшем пакете помощи. Он будет составлять более 600 миллионов долларов, и содержать, кроме Storm Shadow, и другие ракеты.
- Есть вероятность, что в новом пакете помощи наша страна получит усовершенствованные авиабомбы Paveway. В частности, носителями авиабомб Paveway являются истребители F-16, в которых так нуждается ВСУ.
- Великобритания выделила 186,8 миллионов долларов для укрепления энергетики Украины. Страна продолжает работать G7, чтобы помочь Украине после атак России.