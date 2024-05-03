Во время визита в Киев 3 мая министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон сообщил, что Лондон предоставит три миллиарда фунтов стерлингов ежегодной военной помощи Украине. По его словам, Великобритания будет предоставлять подобную помощь "сколько это будет нужно".

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Украина имеет право на защиту

Камерон рассказал, что Великобритания будет предоставлять три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно столько, сколько будет необходимо. Также он отметил, что Лондон пока исчерпал все оборудование, что мог предоставить срочно. Он также добавил, что этот пакет помощи был крупнейшим из тех, что предоставляла Великобритания до сих пор.

Самое главное из заявления Камерона – это то, что Украина имеет полное право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России. По его словам, только Киев решает, как, когда и по каким целям применять британское оружие.

Украина имеет на это право. Подобно тому, как Россия наносит удар по целям в глубине Украины, вполне понятно, почему Украина испытывает потребность убедиться, что она может защититься,

– сказал Камерон.

Что еще известно о помощи Британии Украине