Эксперт по авиации, заместитель директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, каким образом изменили эти авиабомбы. В частности, носителями авиабомб Paveway являются истребители F-16, в которых так нуждается ВСУ.

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Усовершенствованные Paveway

По словам Храпчинского, эти авиабомбы имеют лазерное наведение. Они свободно падают, поэтому их можно использовать непосредственно над объектом. Это не крылатая ракета, которая должна преодолевать определенное расстояние. Носителем этих авиабомб является самолет F-16.

Вероятно, что есть определенные доработки в виде реактивной тяги, поэтому применение должно быть умелым,

– отметил эксперт по авиации

Также он добавил, что есть большая потребность не только в авиационных бомбах, но и в крылатых ракетах малой дальности для того, чтобы, когда мы получим F-16, мы могли умело работать по наземным целям по линии фронта.

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