На днях Великобритания объявила масштабный пакет военной поддержки для Украины. Нашему государству предоставят различные типы вооружения, в том числе и знаменитые дальнобойные ракеты Storm Shadow.

В то же время 24 апреля журналист BBC Джонатан Биль в соцсети Х заявил, что в этом пакете будут и управляемые авиабомбы с лазерным наведением Paveway IV – оружие, которое сейчас есть только на вооружении самой Великобритании и Саудовской Аравии. Однако официального подтверждения от Лондона и Киева нет.

Действительно ли эти бомбы отправят в Украину, – пока неизвестно. Однако вокруг них уже немало обсуждений. Что известно об авиабомбах Paveway IV, какие их возможности и как их можно применять в Украине – читайте в материале 24 Канала.

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Характеристика авиабомб Paveway IV

Управляемые авиабомбы Paveway IV – это не полностью новое вооружение, а скорее система, которая совершенствует американские неуправляемые бомбы Mark 82. В модифицированную бомбу интегрирована компьютерная группа управления Paveway, которая превращает неуправляемый боеприпас в высокоточную авиабомбу.

Бомбы Mark 82 по сравнению с другими типами авиабомб довольно небольшие – фугасная боевая часть имеет вес 500 фунтов, то есть около 230 килограммов.

Ее длина – более 2 метров, а ширина – 27,3 сантиметра.

Эти бомбы США изготавливают еще с 1950-х годов и согласовали их совершенствование Великобританией.



Американские неуправляемые бомбы Mark 82 / Фото музея Воздушных сил США

Производством системы управляемой авиабомбы занималась британская компания Raytheon. Среди усовершенствований неуправляемого боеприпаса – система GPS и лазерное наведение на цель. Причем, лазерное наведение доступно в любом режиме навигации.

Усовершенствование американской бомбы британскими разработчиками увеличило мощность боеприпаса. Авиабомбы Paveway IV способны поражать не только фортификационные сооружения, но и бункеры.

Первые образцы авиабомб Paveway IV поступили на вооружение Королевских воздушных сил в 2008 году.

Боевое применение авиабомб

Первое применение бомб Paveway IV произошло во время британской миссии в Афганистане. Затем – в Ливии, Ираке и Сирии. В 2013 году Великобритания впервые подписала контракт на продажу этих авиабомб другой стране – Саудовской Аравии. Однако продажу осложняло то, что для нее требовалось согласие США, поскольку основой Paveway IV является американская авиабомба.

В декабре 2013 года американский Конгресс согласовал такую инициативу и таким образом Саудовская Аравия в течение следующих 18 месяцев получила авиабомбы Paveway IV на сумму 247 миллионов долларов.



Сброс авиабомб Paveway IV с истребителя F-35 / Фото VX

Уже в январе 2015 года состоялось первое применение этих авиабомб воздушными силами Саудовской Аравии для ударов по целям ИГИЛ в Сирии. Тогда авиабомбы Paveway IV интегрировали в истребители Typhoon.

В том же году Саудовская Аравия использовала авиабомбы для ударов по Йемену. Великобритания временно приостановила лицензию на продажу из-за опасений того, как именно Эр-Рияд будет использовать эти бомбы и какие цели атаковать. Однако продажа была возобновлена, когда саудиты заверили Лондон, что будут бить только по определенным законным целям. Тогда королевские воздушные силы Саудовской Аравии сбрасывали авиабомбы Paveway IV на цели хуситов.

В январе 2024 года во время совместной операции под руководством США против йеменских хуситов, британская авиация применяла авиабомбы Paveway IV для ударов по целям.

Paveway IV и украинская авиация

Paveway IV – это оружие, для запуска которого нужна авиация. Великобритания и Саудовская Аравия интегрируют эти авиабомбы в истребители Typhoon. Кроме того, Великобритания и США работают над интеграцией бомб в истребители F-35.

Теоретически, не является проблемой и интегрировать авиабомбы в истребители F-16, которые должна в ближайшее время получить Украина. Однако есть проблема – в этом году только начнется поставка этих истребителей. То есть для применения этих авиабомб не хватит одних только западных истребителей.

Поэтому речь может идти и об интеграции с авиацией советского образца, которая сейчас есть в Украине. Возможно ли это? Точно неизвестно, однако опыт комбинации британских и французских дальнобойных ракет с украинскими истребителями советского образца позволяет утверждать, что вероятность успеха в таком направлении есть.



Ракеты SCALP на украинских истребителях / Фото из телеграма Владимира Зеленского

Преимущества и недостатки Paveway IV в Украине

Авиабомбы Paveway IV хорошо зарекомендовала себя во время операций Великобритании и Саудовской Аравии, однако в контексте Украины на такой же успех надеяться напрасно. Основной проблемой этого оружия является то, что оно имеет очень ограниченную дальность и фактически удар этой бомбой происходит не через запуск на определенное расстояние, а сбросом на цель под истребителем.

Если говорить проще, для того чтобы поразить цель авиабомбой, истребитель должен подлететь так, чтобы быть над ней и тогда сбросить боеприпас. И если в Афганистане, Ливии, Ираке, Сирии или Йемене это работало, то в Украине это может быть сложнее.

Дело в том, что если брать пример операции под руководством США против йеменских хуситов в январе 2024 года, то речь шла о бомбардировке целей на территории страны. В контексте войны с Россией мы говорим о применении бомб для ударов по линии соприкосновения в условиях интенсивной работы вражеской ПВО. То есть атака этими бомбами является рискованной для пилотов и для Воздушных сил в целом.

Издание Defence Express отмечает, что сейчас предоставление этих бомб выглядит спорным и неоднозначным, однако, возможно, британские разработчики могут предоставить улучшенные версии бомбы, которые позволят осуществлять пуски. Например, с интегрированным ускорителем или крыльями. Но это лишь предположение.

Из преимуществ бомбы можно отметить, что несмотря на свою небольшую массу и габариты, они способны поражать фортификационные сооружения и другие бетонные конструкции. Учитывая то, как россияне интенсивно укрепляют линию обороны, дополнительное средство для ее разрушения сделает весомый вклад в уничтожение оккупантов.

Однако для этого нужно решить проблему со сбросом бомб, чтобы Украина не теряла авиацию при применении Paveway IV.