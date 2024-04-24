О том, что Британия предоставит Украине Paveway IV, заявил журналист BBC Джонатан Биль в соцсети Х. Если эта информация достоверна, это впервые Украина получит такие бомбы от британцев.

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В пакет помощи от Британии войдут бомбы Paveway IV

По данным журналиста Джонатан Беля, следующая партия военной помощи Киеву будет содержать авиабомбы Paveway IV.

Такие авиабомбы несут 500-фунтовую осколочно-фугасную боеголовку и используют GPS и лазерное наведение для достижения высокого уровня точности.

Характеристики бомбы Paveway IV. Ее производит британская компания Raytheon UK, эта бомба является последней модификацией в серии Paveway. Ее вес составляет 230 килограммов, максимальная дальность – 30 километров. Она оснащена двумя системами наведения: GPS и лазерной. Paveway IV может атаковать цели с помощью GPS, лазерного наведения или их комбинации, что предоставляет пилотам большую гибкость. Эта бомба также известна своей высокой точностью.

Paveway IV может быть использована различными боевыми самолетами, такими как Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon и F-35 Lightning II. Также ее можно устанавливать на истребители F-16 или на советские самолеты.

На вооружение Королевских Воздушных сил Paveway поступила в 2008 году. Королевские ВВС уже использовали Paveway IV, в частности в Йемене. Также эти бомбы уже используют США и Саудовская Аравия.

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