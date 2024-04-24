О том, что Британия предоставит Украине Paveway IV, заявил журналист BBC Джонатан Биль в соцсети Х. Если эта информация достоверна, это впервые Украина получит такие бомбы от британцев.
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В пакет помощи от Британии войдут бомбы Paveway IV
По данным журналиста Джонатан Беля, следующая партия военной помощи Киеву будет содержать авиабомбы Paveway IV.
Такие авиабомбы несут 500-фунтовую осколочно-фугасную боеголовку и используют GPS и лазерное наведение для достижения высокого уровня точности.
Paveway IV может быть использована различными боевыми самолетами, такими как Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon и F-35 Lightning II. Также ее можно устанавливать на истребители F-16 или на советские самолеты.
На вооружение Королевских Воздушных сил Paveway поступила в 2008 году. Королевские ВВС уже использовали Paveway IV, в частности в Йемене. Также эти бомбы уже используют США и Саудовская Аравия.
Великобритания выделила для Украины большой пакет помощи
- 23 апреля Великобритания сообщила о выделении крупнейшего за всю историю пакета помощи Украине на сумму более полумиллиарда фунтов стерлингов – то есть около 600 миллионов долларов.
- Туда войдут различные виды беспилотников, ракеты Storm Shadow сотни единиц бронетехники и боеприпасы.
- Перед этим сообщалось, что крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems откроет офис в Украине. По словам президента Владимира Зеленского, предприятие может разместить на территории государства мощности по ремонту и производству своей продукции.