Про те, що Британія надасть Україні Paveway IV, заявив журналіст BBC Джонатан Біль у соцмережі Х. Якщо ця інформація достовірна, це вперше Україна отримає такі бомби від британців.
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У пакет допомоги від Британії увійдуть бомби Paveway IV
За даними журналіста Джонатан Біля, наступна партія військової допомоги Києву буде містити авіабомби Paveway IV.
Такі авіабомби несуть 500-фунтову осколково-фугасну боєголовку і використовують GPS і лазерне наведення для досягнення високого рівня точності.
Paveway IV може бути використана різними бойовими літаками, такими як Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon та F-35 Lightning II. Також її можна встановлювати на винищувачі F-16 або на радянські літаки.
На озброєння Королівських Повітряних сил Paveway надійшла у 2008 році. Королівські ВПС вже використовували Paveway IV, зокрема в Ємені. Також ці бомби вже використовують США та Саудівська Аравія.
Британія виділила для України великий пакет допомоги
- 23 квітня Британія повідомила про виділення найбільшого за всю історію пакета допомоги Україні на суму понад пів мільярда фунтів стерлінгів – тобто близько 600 мільйонів доларів.
- Туди увійдуть різні види безпілотників, ракети Storm Shadow сотні одиниць бронетехніки та боєприпаси.
- Перед цим повідомлялось, що найбільша британська оборонна компанія BAE Systems відкриє офіс в Україні. За словами президента Володимира Зеленського, підприємство може розмістити на території держави потужності із ремонту та виробництва своєї продукції.