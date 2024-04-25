Днями Велика Британія оголосила масштабний пакет військової підтримки для України. Нашій державі нададуть різні типи озброєння, зокрема і славнозвісні далекобійні ракети Storm Shadow.

Водночас 24 квітня журналіст BBC Джонатан Біль у соцмережі X заявив, що у цьому пакеті будуть і керовані авіабомби з лазерним наведенням Paveway IV – зброя, яка зараз є лише на озброєнні самої Великої Британії та Саудівської Аравії. Проте офіційного підтвердження від Лондона та Києва немає.

Чи справді ці бомби відправлять до України, – поки що невідомо. Проте довкола них уже чимало обговорень. Що відомо про авіабомби Paveway IV, які їхні можливості та як їх можна застосовувати в Україні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Характеристика авіабомб Paveway IV

Керовані авіабомби Paveway IV не є повністю новим озброєнням, а радше системою, яка вдосконалює американські некеровані бомби Mark 82. До модифікованої бомби інтегрована комп’ютерна група керування Paveway, що перетворює некерований боєприпас у високоточну авіабомбу.

Бомби Mark 82 у порівнянні з іншими типами авіабомб є доволі невеликими – фугасна бойова частина має вагу 500 фунтів, тобто близько 230 кілограмів.

Її довжина — понад 2 метри, а ширина – 27,3 сантиметра.

Ці бомби США виготовляють ще з 1950-х років та погодили їх вдосконалення Великою Британією.



Американські некеровані бомби Mark 82 / Фото музею Повітряних сил США

Виробництвом системи керованої авіабомби займалася британська компанія Raytheon. Серед удосконалень некерованого боєприпасу – система GPS та лазерне наведення на ціль. При чому, лазерне наведення доступне у будь-якому режимі навігації.

Вдосконалення американської бомби британськими розробниками збільшило потужність боєприпасу. Авіабомби Paveway IV здатні уражати не лише фортифікаційні споруди, але й бункери.

Перші зразки авіабомб Paveway IV надійшли на озброєння Королівських повітряних сил у 2008 році.

Бойове застосування авіабомб

Перше застосування бомб Paveway IV відбулося під час британської місії в Афганістані. Згодом – у Лівії, Іраку та Сирії. У 2013 році Велика Британія вперше підписала контракт на продаж цих авіабомб іншій країні – Саудівській Аравії. Однак продаж ускладнювало те, що для нього була потрібна згода США, позаяк основою Paveway IV є американська авіабомба.

У грудні 2013 року американський Конгрес погодив таку ініціативу і таким чином Саудівська Аравія упродовж наступних 18 місяців отримала авіабомби Paveway IV на суму 247 мільйонів доларів.



Скидання авіабомб Paveway IV з винищувача F-35 / Фото VX

Уже в січні 2015 року відбулося перше застосування цих авіабомб повітряними силами Саудівської Аравії для ударів по цілях ІДІЛ у Сирії. Тоді авіабомби Paveway IV інтегрували до винищувачів Typhoon.

У тому ж році Саудівська Аравія використовувала авіабомби для ударів по Ємену. Велика Британія тимчасово призупинила ліцензію на продаж через побоювання того, як саме Ер-Ріяд використовуватиме ці бомби і які цілі атакуватиме. Проте продаж було відновлено, коли саудити запевнили Лондон, що битимуть лише по визначених законних цілях. Тоді королівські повітряні сили Саудівської Аравії скидали авіабомби Paveway IV на цілі хуситів.

У січні 2024 року під час спільної операції під проводом США проти єменських хуситів, британська авіація застосовувала авіабомби Paveway IV для ударів по цілях.

Paveway IV та українська авіація

Paveway IV – це зброя, для запуску якої потрібна авіація. Велика Британія та Саудівська Аравія інтегрують ці авіабомби до винищувачів Typhoon. Крім того, Велика Британія та США працюють над інтеграцією бомб до винищувачів F-35.

Теоретично, не є проблемою й інтегрувати авіабомби до винищувачів F-16, які має найближчим часом отримати Україну. Однак є проблема – у цьому році лише почнеться постачання цих винищувачів. Тобто для застосування цих авіабомб не вистачить одних лише західних винищувачів.

Тому може йтися і про інтеграцію з авіацією радянського зразка, яка зараз є в Україні. Чи це можливо? Точно невідомо, однак досвід комбінації британських та французьких далекобійних ракет з українськими винищувачами радянського зразка дозволяє стверджувати, що ймовірність успіху в такому напрямку є.



Ракети SCALP на українських винищувачах / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Переваги та недоліки Paveway IV в Україні

Авіабомби Paveway IV добре зарекомендувала себе під час операцій Великої Британії та Саудівської Аравії, проте в контексті України на такий же успіх сподіватися марно. Основною проблемою цієї зброї є те, що вона має дуже обмежену дальність і фактично удар цією бомбою відбувається не через запуск на певну відстань, а скиданням на ціль під винищувачем.

Якщо говорити простіше, для того щоб уразити ціль авіабомбою, винищувач має підлетіти так, щоб бути над нею і тоді скинути боєприпас. І якщо в Афганістані, Лівії, Іраку, Сирії чи Ємені це працювало, то в Україні це може бути складніше.

Річ у тім, що якщо брати приклад операції під проводом США проти єменських хуситів у січні 2024 року, то йшлося про бомбардування цілей на території країни. В контексті війни з Росією ми говоримо про застосування бомб для ударів по лінії зіткнення в умовах інтенсивної роботи ворожої ППО. Тобто атака цими бомбами є ризикованою для пілотів та для Повітряних сил загалом.

Видання Defence Express відзначає, що зараз надання цих бомб виглядає спірним та неоднозначним, однак, можливо, британські розробники можуть надати покращені версії бомби, які дозволять здійснювати пуски. Наприклад, з інтегрованим прискорювачем чи крилами. Та це лише припущення.

З переваг бомби можна відзначити, що попри свою невелику масу та габарити, вони здатні уражати фортифікаційні споруди та інші бетонні конструкції. З огляду на те, як росіяни інтенсивно укріплюють лінію оборони, додатковий засіб для її руйнування зробить вагомий внесок у знищення окупантів.

Проте для цього потрібно розв'язати проблему зі скиданням бомб, аби Україна не втрачала авіацію при застосуванні Paveway IV.