Командующий Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин сказал, что сейчас украинская оборона находится под влиянием пессимистических настроений. Потому что наша страна трудно дает отпор российским войскам, которые наступают.

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Что сказал командующий британских войск

Тони Радакин рассказал, что мрачная картина войны не учитывает длительных тенденций, складывающихся в пользу Вооруженных Сил Украины. В частности, к ним адмирал отнес:

последние пакеты военной помощи от США и Европы,

все более успешные удары Украины на большое расстояние,

"полную неспособность Москвы перекрыть жизненно важный для Киева экспорт зерна через Черное море".

Опасность любого моментального краткого анализа общей картины заключается в том, что она (игнорирует – 24 Канал) то, где мы находимся сейчас, и то, где мы будем в следующие пару лет,

– заверил британский командующий.

В разговоре с журналистами Радакин сказал, что люди должны прекратить "задабривать Россию" и считать, что она "каким-то образом имеет значительные преимущества".

Он также не сказал ни о каких предостережениях относительно того, что Украина может атаковать и осуществлять диверсионные рейды внутри России.

По мере того, как Украина получает больше возможностей для ведения дальней борьбы ... Ее способность продолжать глубокие операции будет становиться особенностью войны ... Они безусловно имеют эффект,

– сказал Тони Радакин.

Он прокомментировал критику Запада о том, что они не имеют всеобъемлющего плана, как помочь Киеву победить, а предоставляют достаточную военную помощь, чтобы предотвратить поражение.

Командующий Вооруженных сил Великобритании объяснил, что никто публично не будет говорить, мол, это план, и пункты А, Б и В сейчас состоятся. Он сказал, что некоторые элементы военного подхода в отношении Украины будут скрыты, некоторые – продиктованы тактическим или оперативным преимуществом, а некоторые – будут зависеть от более фундаментальных аспектов.

"Некоторые из этих факторов созреют гораздо сильнее в следующем году, чем в этом году", – подытожил британский военный.

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