Аналитики ISW считают, что месяцы задержки могли дать России время, чтобы уменьшить потенциальный оперативный эффект для Украины. Хотя накануне, 24 апреля, США подтвердили, что тайно передали Киеву ATACMS в марте 2024 года.

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Как ATACMS могут ослабить россиян

Аналитики вспомнили, что Украина впервые атаковала ракетами ATACMS в октябре 2023 года. Тогда ВСУ ударили по российским аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске, однако наши военные еще не имели достаточно оружия для того, чтобы масштабно перехватить российскую авиацию.

Вооруженные кассетными боеприпасами версии ракет ATACMS позволяют украинским силам наносить более эффективные удары по аэродромам и уничтожать больше российских самолетов и других средств, чем отдельные ракетные удары по отдельным самолетам,

– говорят теперь в ISW.

Они объясняют, что такие атаки могут заставить Россию перевести самолеты дальше от линии фронта. Это гораздо важнее для российских вертолетов, чем для большинства российских самолетов с фиксированным крылом, которые имеют гораздо большую дальность.

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Аналитики американского Института изучения войны написали, что:

российские войска эффективно использовали вертолеты, когда отражали украинские механизированные атаки во время контрнаступления Украины в Запорожской области летом 2023 года;

с тех пор оккупанты привлекли гораздо меньше вертолетов для поддержки текущих наступательных операций на Востоке Украины;

сейчас российские войска активно используют самолеты, чтобы атаковать планирующими бомбами по всей линии фронта. Поэтому отвод этих самолетов на аэродромы, расположены дальше от фронта, вероятно, будет иметь незначительное влияние на скорость ударов.

Прибытие ракет большой дальности ATACMS также может представлять значительную угрозу для российских складов боеприпасов в тыловых районах и может заставить российское командование выбирать между укреплением действующих складов и дальнейшим рассредоточением складов по всей оккупированной территории Украины,

– убеждены аналитики.

Они добавили, что удары Вооруженных Сил Украины по российской материально-технической базе или авиации в тылах, вероятно, будут значимыми с оперативной точки зрения только тогда, если украинские силы будут успешно координировать их с наземными операциями, чтобы использовать ухудшение российских возможностей в результате ударов.

Обратите внимание! США в марте 2024 года тайно передали Украине ракеты ATACMS. После подписания Байденом пакета военной помощи на более 60 миллиардов долларов советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что Соединенные Штаты продолжат поставлять Украине ракеты ATACMS.