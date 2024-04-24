Если опираться на данные издания, это означает, что они были переданы еще до одобрения Конгрессом США помощи нашему государству. Подобное заявление якобы озвучило одного из американских чиновников в условиях анонимности.

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Украина тайно получила ATACMS

Согласно информации информагентства АР, ATACMS входили в пакет военной помощи Украине на сумму в размере 300 миллионов долларов. Его американский президент Джо Байден одобрил в марте 2024 года.