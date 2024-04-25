Об этом 24 Каналу заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп, отметив, что раньше первая партия ATACMS с дальностью 160 километров с кассетными боеголовками поступила непублично. Он добавил, что никто не заставляет американцев перечислять каждую номенклатуру вооружения. К слову, изначально Пентагон был против передачи ATACMS Украине.
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"Могут быть непубличными. Можно замаскировать поставки ATACMS, например, под боеприпасы для HIMARS. По крайней мере, на уровне обсуждения, это знаковая поставка. Обсуждения вокруг ATACMS продолжались чуть ли не годами", – подчеркнул Шарп.
Военный обозреватель добавил, что, когда были поставлены первые кассетные модели, то тогда звучали заявления, которые намекали на ближайшие поставки этого оружия.
Много того, что перечислено в пакете на миллиард, даже срочнее, чем ATACMS,
– добавил военный обозреватель.
Говорится как о ракетах для ПВО, так и о снарядах. А также – обычных ракетах для HIMARS, которые днем и ночью выполняют важные задачи. Например, поражение российской артиллерии.
ATACMS для Украины: что известно
- Владимир Зеленский подтвердил, что в новом пакете американской помощи будут ATACMS. Президент Украины отметил, что ВСУ попытаются компенсировать полгода задержки помощи.
- Стало известно, что США передали ATACMS Украине в рамках пакета военной помощи в марте 2024-го года. Сумма помощи была в 300 миллионов долларов. По данным СМИ, ВСУ впервые ударили этими ракетами 17 апреля по военному аэродрому россиян во временно оккупированном Крыму.
- В Пентагоне подтвердили информацию, что дальнобойные ракеты ATACMS уже в Украине. Джо Байден в феврале тайно одобрил передачу этого вооружения. Впоследствии его доставили в украинское государство.
- Предоставление дальнобойных ракет подтвердили и в Белом доме. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме отметил, что страна продолжит поставлять ATACMS Украине.