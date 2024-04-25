Об этом 24 Каналу заявил израильский военный обозреватель Давид Шарп, отметив, что раньше первая партия ATACMS с дальностью 160 километров с кассетными боеголовками поступила непублично. Он добавил, что никто не заставляет американцев перечислять каждую номенклатуру вооружения. К слову, изначально Пентагон был против передачи ATACMS Украине.

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"Могут быть непубличными. Можно замаскировать поставки ATACMS, например, под боеприпасы для HIMARS. По крайней мере, на уровне обсуждения, это знаковая поставка. Обсуждения вокруг ATACMS продолжались чуть ли не годами", – подчеркнул Шарп.

Военный обозреватель добавил, что, когда были поставлены первые кассетные модели, то тогда звучали заявления, которые намекали на ближайшие поставки этого оружия.

Много того, что перечислено в пакете на миллиард, даже срочнее, чем ATACMS,

– добавил военный обозреватель.

Обратите внимание! США объявили новый пакет помощи для Украины на 1 миллиард долларов в рамках закона, который подписал Джо Байден. СМИ сообщали, что, вероятно, Соединенные Штаты Америки впервые передадут Украине ATACMS большой дальности или армейские тактические ракетные системы. Осенью 2023-го года США уже передавали эти дальнобойные ракеты. Однако, они были средней дальности.

Говорится как о ракетах для ПВО, так и о снарядах. А также – обычных ракетах для HIMARS, которые днем и ночью выполняют важные задачи. Например, поражение российской артиллерии.

ATACMS для Украины: что известно