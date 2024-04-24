Ожидается, что стоимость вооружения, которое Соединенные Штаты передадут уже вскоре, достигнет 1 миллиарда долларов. Общий пакет помощи для Украины, достигает более 60 миллиардов помощи. Палата представителей уже приняла его, остается только решение Сената.

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ATACMS для Украины

Журналисты со ссылкой на собственные источники сообщают, что в рамках нового пакета помощи, США, вероятно, впервые передаст Украине ракеты ATACMS большой дальности, или армейские тактические ракетные системы.

Соединенные Штаты уже передавали Украине ATACMS осенью 2023 года, однако это была модификация средней дальности. Эти ракеты могли достигать цели, размещенные на расстоянии 100 миль (160 километров). Ожидается, что ВСУ наконец получат ATACMS дальностью в 190 миль (305 километров).

Стоит отметить! Сенатор Марк Уорнер, председатель Комитета по разведке Сената ранее отмечал, что надеется на то, что ракеты ATACMS будут отправлены в Украину до конца этой недели. В то же время он подчеркнул, что это должно было произойти еще полгода назад.

Текст закона, принятого Палатой представителей и который должен быть утвержден Сенатом, требует от Белого Дома передать ATACMS большего радиуса действия "как только это будет практически возможно" – если Байден не решит, что это нанесет ущерб интересам национальной безопасности США.

Что известно о голосовании