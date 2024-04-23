Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер. В то же время особой интриги относительно голосования нет – уже вскоре конгрессмены должны принять соответствующее решение.

Смотрите также Военная помощь Украине: NYT выяснила, почему Джонсон изменил позицию по законопроекту

Помощь Украине

Патрик Райдер рассказал, что Конгресс США должен одобрить законопроект о предоставлении Украине помощи. Уже после этого его должен подписать президент Джо Байден.

Только после этого Пентагон передаст Украине новый пакет военной помощи. На это нужно всего несколько дней.

Важно! Ранее CNN писало, что значительная часть первого пакета помощи от США уже находится на складах Германии и Польши. Это позволит предоставить Украине необходимое оружие в кратчайшие сроки. Издание также отмечало, что в первую очередь поступят артиллерийские боеприпасы.

В то же время Reuters со ссылкой на двух американских чиновников утверждает, что новый пакет помощи от США будет включать вооружение на 1 миллиард долларов. Он включает транспортные средства, боеприпасы противовоздушной обороны Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (вероятно речь идет о HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров и противотанковые боеприпасы TOW и Javelin.

Кроме этого, ракеты ATACMS большой дальности, вероятно, будут в пакете помощи, который США предоставят Украине,

Что известно о голосовании