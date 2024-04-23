Об этом на брифинге сообщил представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер. В то же время особой интриги относительно голосования нет – уже вскоре конгрессмены должны принять соответствующее решение.
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Помощь Украине
Патрик Райдер рассказал, что Конгресс США должен одобрить законопроект о предоставлении Украине помощи. Уже после этого его должен подписать президент Джо Байден.
Только после этого Пентагон передаст Украине новый пакет военной помощи. На это нужно всего несколько дней.
В то же время Reuters со ссылкой на двух американских чиновников утверждает, что новый пакет помощи от США будет включать вооружение на 1 миллиард долларов. Он включает транспортные средства, боеприпасы противовоздушной обороны Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (вероятно речь идет о HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров и противотанковые боеприпасы TOW и Javelin.
Кроме этого, ракеты ATACMS большой дальности, вероятно, будут в пакете помощи, который США предоставят Украине,
Что известно о голосовании
- Палата представителей вечером 20 апреля наконец-то поддержала решение о передаче Украине более 60 миллиардов долларов помощи. "За" проголосовали 210 демократов и 101 республиканец. В то же время сейчас законопроект ожидает рассмотрение в Сенате.
- Сенат начал заседать вечером 23 апреля. Республиканцы снова попытались затянуть голосование. Они жалуются, что не могут предложить свои поправки к законопроектам о помощи Украине. Однако сенаторы отклонили правки по законопроектам о помощи Украине. В частности, 50 сенаторов проголосовали против этого решения, а 48 – за. Вполне вероятно, что соответствующий закон о помощи в размере более 60 миллиардов долларов примут уже в ночь на 24 апреля.
- Сразу после того, как законопроект пройдет голосование в Сенате, он попадет на подпись к Байдену. Как только он подпишет документ, закон вступит в силу и начнутся поставки оружия Украине.